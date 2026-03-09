Centrul Capitalei ar urma să se transforme: Ciucu anunță proiecte majore pentru București după întâlnirea cu primarul Sectorului 1

Ciprian Ciucu a precizat că agenda discuțiilor cu George Tuță, primarul Sectorului 1, “a fost plină” și a anunțat mai multe proiecte comune. FOTO: Ciprian Ciucu/Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a început o serie de întâlniri cu primarii sectoarelor pentru a discuta proiectele prioritare ale Bucureștiului. El a spus într-un mesaj pe Facebook că scopul acestor întâlniri este de a accelera implementarea unor proiecte de regenerare urbană și amenajare de spații publice. El a subliniat că discuțiile au un caracter administrativ, nu politic:

“Am invitat primarii sectoarelor pentru a discuta despre prioritățile lor, pentru a-i ajuta și pentru a ne ajuta reciproc să deblocăm și să gândim proiecte pentru București. Săptămâna aceasta mă întâlnesc cu primarii Sectoarelor 1, 2 și 3.

Tratez aceste întâlniri strict administrativ și nu politic. Sunt primarul tuturor Bucureștenilor și nu doar al unui partid politic, iar primarii de sectoarelor sunt aleși, la rândul lor, de către bucureșteni și respect acest lucru. Încerc să maximizăm efortul nostru cumulat, sunt dator ca măcar să încerc”.

Ciprian Ciucu a precizat că agenda discuțiilor cu George Tuță, primarul Sectorului 1, “a fost plină” și a anunțat mai multe proiecte comune:

“Zona Palatului și a sălii Palatului. Aici PMB va iniția un concurs de soluții pentru un PUZ. Acest proiect presupune regândirea întregii zone, printr-un proiect de regenerare urbană. Până atunci, de îngrijirea zonei se va ocup PS1. L-am rugat pe George Tuță să accepte acest lucru pentru că ALPAB nu mai are muncitori proprii (incredibil!!) și are datorii de peste 20 milioane la firmele subcontractate. A acceptat, îi mulțumesc!

Reluarea proiectului de reamenajare a străzii Brezoianu. Nu detaliez acum, pe acesta tema revin pe îndelete. PS1 si-a asumat un poiect de reamenajare a piațetei Iosif Sava, astfel încât să se transforme dintr-o mare de mașini într-un spațiu pentru oameni;

Pietonalizarea străzii dintre str. Biserica Amzei și Piața Amzei (parțial str. General Christian Tell, parțial str. Piața Amzei). Acest proiect îl vom supune împreună dezbaterii publice;

Amenajarea unei parcări publice cu arbori pe terenul de noroi de la intersecția str. Buzești cu calea Griviței. Aici vom avea un parteneriat, dar va fi executat de către PS1;

Proiect de amenajare în spațiu verde multifuncțional a terenului de la intersecția str. Berzei cu str. Gării de Nord, unde funcționează acum o autogară și e multă mizerie. E nevoie de experoprieri, PS1 va contribui financiar. PMB va face exproprierile. Rămâne de stabilit cine va executa proiectul”, a spus Ciprian Ciucu.

El a mai spus că un alt proiect este amenajarea parcării informale de pe str. Gării de Nord, de lângă clădirea Ministerului Transporturilor și punerea în funcțiune și amenajare peisagistică pentru parcarea de pe calea Griviței, de lângă Muzeul Istoriei Feroviare a României, inclusiv limba de teren care ajunge sub podul Basarab.

De asemenea, cei doi au vorbit și despre pietonalizarea zonei din jurul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, de la str. Academiei până la „fântâna de la Universitate”. Studenții vor participa la un concurs de idei, iar cele două primării vor implementa soluția câștigătoare;

Sistematizarea str. Academiei, așa cum a fost proiectată în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Bucureștiului;

Miercuri, Ciucu se va întâlni cu Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, iar joi cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

“Îi voi invita la discuții similare saptamana viitoare și pe primarii Sectoarelor 4, 5 și 6”, a precizat Ciprian Ciucu.