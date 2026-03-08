Un ucrainean aterizat cu avionul la Suceava, după ce a fugit de războiul din țara sa. Cum au reacționat autoritățile române

1 minut de citit Publicat la 15:02 08 Mar 2026 Modificat la 15:02 08 Mar 2026

Un ucrainean care fugea de război a aterizat lângă Rădăuți, în județul Suceava. Foto: Captură video Antena 3 CNN via NewsBucovina.ro

Un tânăr ucrainean a aterizat în România, duminică, în județul Suceava, după ce a intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre cu un avion ușor.

Aterizarea a avut loc în apropierea localității Frătăuții Noi.

Ucraineanul a recurs la acest gest pentru că a vrut să scape de războiul din țara sa.

Imagini de la locul aterizării au fost publicate pe Facebook de NewsBucovina.ro și preluate de Antena 3 CNN.

"În această dimineață, la ora 10:00, un avion ultra-ușor, monoplan motor, a aterizat lângă Frătăuții Noi, în apropierea municipiului Rădăuți.

La manșă se afla un tânăr de 22 - 23 de ani, care a fugit de război, pentru a nu fi luat pe front.

Așa, a ajuns în România. Distanța dintre locul aterizării și graniță fiind una foarte mică, de doar câțiva kilometri.

Odată aterizat în siguranță, ucraineanul a așteptat autoritățile române și a cerut o formă de protecție din partea statului român.

El a fost preluat de către cei de la Poliția de Frontieră. Urmează să parcurgă procedurile legale în astfel de cazuri.

Este un element de noutate, pentru că până acum, ucrainenii care fug de război traversau fâșia verde sau își riscau viața prin zona montană din Maramureș.

Iată că, de data aceasta, tânărul a ales o metodă mai neconvențională, și anume un avion", a relatat Paul Ciurari, corespondent Antena 3 CNN.