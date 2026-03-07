Așezați-vă liniștiți la locurile voastre: Anthropic lucrează la un „detector de AI” care măsoară riscul ca un robot să-ți ia jobul

Așa-numitul „sistem de avertizare AI” va putea identifica din timp și mult mai precis crizele provocate de impactul AI asupra locurilor de muncă. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Firma americană Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a anunțat că va pune la punct un sistem de „avertizare timpurie” care va funcționa ca un „detector” special al locurilor de muncă aflate în pericol de a fi complet automatizate, iar angajații „umani” înlocuiți cu asistenți AI, informează Axios.

Deși Anthropic susține că există „dovezi limitate” ale modului în care Inteligența Artificială a afectat, până în prezent, rata șomajului, în general există o îngrijorare crescută pe piața muncii și în rândul analiștilor economici care se tem de scenariul apocaliptic în care oamenii vor fi dați afară de la joburi pentru a fi înlocuiți de roboții AI.

Astfel, compania din SUA încearcă să pună la punct un sistem care să analizeze joburi specifice: care sunt sarcinile, câte dintre acestea sunt deja automatizate sau realizate de AI. Cele mai expuse locuri de muncă sunt cele ale căror sarcini principale pot fi complet automatizate ori înlocuite de AI.

Sectorul industriei tech este puternic influențat în această perioadă de o veritabilă „viziune ideologică” inspirată din scenariile și filmele SF care cultivă ideea unei Inteligențe Artificiale conștiente de sine care preia controlul asupra umanității.

Puțin context: Anthropic a creat „un specialist AI” în marketing și finanțe care a provocat criză pe bursele financiare

Chiar la Anthropic, tot mai mulți angajați privesc cu neliniște însăși tehnologia pe care o dezvoltă.

„Pe termen lung, cred că Inteligența Artificială va ajunge să facă totul și ne va face pe mine și pe mulți alții irelevanți”, a scris un angajat.

„Am impresia că vin zilnic la muncă doar ca să-mi pregătesc propria dispariție profesională”, spune un altul.

Impactul AI asupra locurilor de muncă este intens dezbătut de experții în tehnologie încă de la apariția ChatGPT, în urmă cu trei ani. De o parte sunt entuziaștii care promit un boom al productivității și o economie în care munca va fi suficientă pentru oameni și roboți deopotrivă. De cealaltă parte, vocile care avertizează asupra unei adevărate apocalipse a joburilor.

Foto: Getty Images

Anthropic a lansat astfel, discret, o funcție nouă pentru Claude.

Noua funcționalitate, numită „plugins”, este prezentată drept un asistent care poate fi folosit ca un „specialist dedicat” în domenii precum drept, marketing, finanțe, analiză de date sau suport clienți. Practic, este vorba despre un nou tip de „agent AI”, un program semi-autonom, capabil să execute sarcini de business cu intervenție umană minimă.

Compania susține că noii roboți pot prelua „funcții de job specifice, precum vânzări, analiză juridică sau financiară”, fără a fi nevoie de cunoștințe avansate de programare. Unele firme care au adoptat deja AI spun că agenții pot accelera munca unor echipe întregi.

În realitate, lucrurile nu au de ce să fie așa (chiar dacă firmelor le place ideea înlocuirii angajaților umani cu roboți, mai ales dacă asta ar reduce și costurile).

Care sunt joburile despre care chiar AI spune că le va înlocui

Reprezentanții Anthropic susțin că așa-numitul „sistem de avertizare AI” va putea identifica din timp și mult mai precis crizele provocate de impactul AI asupra locurilor de muncă.

Programatorii și specialiștii IT, cei care lucrează la serviciul de relații cu clienții, operatorii care introduc manual date într-un sistem informatic și cei care țin evidența sau gestionează dosare sunt printre cei mai expuși angajați riscului de a fi înlocuiți cu AI sau cu un proces de automatizare care să le preia sarcinile.

Totodată, există locuri de muncă mult mai puțin expuse pericolului AI, precum bucătarii, salvamarii, spălătorii de vase etc.

În același timp, rata șomajului înregistrată până acum în joburile vizate de AI nu e cu mult mai mare decât cea înregistrată în cazul locurilor de muncă ferite de pericolul AI.

Concedierile „pe bază de AI” au început să apară și în România

Inteligența artificială transformă piața muncii într-un ritm fără precedent, iar primele semne ale acestei transformări se văd și în România. AI automatizează acum sarcini care merg de la introducerea datelor la serviciul pentru clienți. Iar această automatizarea ajută, de pildă, foarte mult băncile, chiar dacă aceasta presupune concedierea unor angajați care nu au nicio șansă în fața vitezei cu care un robot sau software poate sorta un volum uriaș de date bancare.

În cazul țării noastre, firmele și companiile se confruntă cu efectele crizei economice și avântul AI. Pe lângă sectorul auto, alte domenii direct afectate sunt sistemul bancar industria auto și IT.

Dacă, în cazul concedierilor de la stat se vorbește de criza economică, în cadrul companiilor private, un alt „vinovat de serviciu” este, de ceva vreme, fluturat în fața angajaților disponibilizați: AI-ul,

În România, la nivel oficial, bilanțul concedierilor pe anul 2025 arată că aproape 12.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă doar în urma concedierilor colective, o creștere de 20% față de anul 2024.