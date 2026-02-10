Profeția apocaliptică AI care privește locurile de muncă începe să prindă contur

De trei ani, de la lansarea ChatGPT, companiile de AI promit că munca de birou va fi transformată radical. Foto: Getty Images

La Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, tot mai mulți angajați privesc cu neliniște chiar tehnologia pe care o dezvoltă. Un sondaj intern realizat în decembrie arată o teamă care până nu demult părea exagerată, scrie The Telegraph.

„Pe termen lung, cred că inteligența artificială va ajunge să facă totul și ne va face pe mine și pe mulți alții irelevanți”, a scris un angajat.

„Am impresia că vin zilnic la muncă doar ca să-mi pregătesc propria dispariție profesională”, spune un altul.

Impactul AI asupra locurilor de muncă este intens dezbătut de liderii din tehnologie încă de la apariția ChatGPT, în urmă cu trei ani. De o parte sunt entuziaștii care promit un boom al productivității și o economie în care munca va fi suficientă pentru oameni și roboți deopotrivă. De cealaltă parte, vocile care avertizează asupra unei adevărate apocalipse a joburilor.

Temerile au căpătat greutate zilele acestea, după ce Anthropic, un laborator AI din Silicon Valley evaluat la aproximativ 350 de miliarde de dolari, a lansat discret o funcție nouă pentru Claude. Anunțul a avut un efect imediat: a zguduit bursele globale.

Noua funcționalitate este prezentată drept un asistent care poate fi folosit ca un „specialist dedicat”

Noua funcționalitate, numită „plugins”, este prezentată drept un asistent care poate fi folosit ca un „specialist dedicat” în domenii precum drept, marketing, finanțe, analiză de date sau suport clienți. Practic, este vorba despre un nou tip de „agent AI”, un program semi-autonom, capabil să execute sarcini de business cu intervenție umană minimă.

Acești agenți marchează o schimbare majoră: de la chatbot-uri care răspund la întrebări, la colegi digitali capabili să automatizeze procese pe un computer sau chiar într-o companie întreagă.

De trei ani, de la lansarea ChatGPT, companiile de AI promit că munca de birou va fi transformată radical. Lansarea Anthropic pare să fi fost momentul în care mesajul a ajuns cu adevărat în piață.

Doi indici americani care urmăresc companiile de software au pierdut aproximativ 300 de miliarde de dolari

Reacția nu a întârziat. Sute de miliarde de dolari au fost șterse din capitalizarea unor giganți ai software-ului tradițional. Acțiunile companiilor care dezvoltă soluții pentru contabilitate, servicii juridice, introducere de date sau marketing digital – precum SAP, Sage sau Relx – au scăzut brusc.

Nici industria publicității nu a fost ocolită. Grupul WPP a pierdut 15% din valoare în doar câteva zile, pe fondul temerilor că AI va automatiza munca creativă. Rightmove, una dintre cele mai mari platforme imobiliare din Marea Britanie, a scăzut cu 10%, investitorii temându-se că AI va schimba complet modul de căutare a locuințelor.

Doar într-o singură zi, doi indici americani care urmăresc companiile de software au pierdut aproximativ 300 de miliarde de dolari.

Compania susține că noii roboți pot prelua „funcții de job specifice”

Până acum, agenții AI erau adoptați mai ales de ingineri, fondatori de start-up-uri și specialiști tech. Noile instrumente ale Anthropic sunt însă direcționate explicit către profesioniștii din zona „white collar”: avocați, contabili, analiști financiari.

Compania susține că noii roboți pot prelua „funcții de job specifice, precum vânzări, analiză juridică sau financiară”, fără a fi nevoie de cunoștințe avansate de programare.

Unele firme care au adoptat deja AI spun că agenții pot accelera munca unor echipe întregi.

„Avem echipe de ingineri AI care lucrează cu trei sau patru agenți în paralel”, spune Rob Seaman, CEO-ul aplicației Slack.

Și nu este vorba doar de programatori. „Dincolo de echipele tehnice, aproape tot ce facem zilnic este acum asistat de AI”, afirmă Barney Hussey-Yeo, CEO-ul fintech-ului britanic Cleo.

Dependența de AI îi face pe unii angajați din generația Z să se teamă că își pierd competențele

Dario Amodei, CEO și cofondator Anthropic, avertizează de mai mult timp asupra impactului asupra muncii de birou. Anul trecut, el declara că AI ar putea elimina până la jumătate dintre joburile de entry-level din zona white collar.

Îngrijorarea există deja în rândul tinerilor profesioniști din City-ul londonez. Un angajat din domeniul financiar spune că perspectivele sunt „extrem de îngrijorătoare” pentru juniori, în condițiile în care un agent AI poate realiza o activitate ”într-o zecime din timpul” necesar unui om.

Paradoxal, dependența de AI îi face pe unii angajați din generația Z să se teamă că își pierd competențele și devin înlocuibili chiar prin instrumentele pe care sunt încurajați să le folosească.

Temerile au ajuns și pe agenda politică. Secretarul britanic pentru Tehnologie, Liz Kendall, a recunoscut recent că există îngrijorări serioase legate de joburile pentru absolvenți în finanțe, afaceri și drept. „Vreau să fiu sinceră cu publicul: unele locuri de muncă vor dispărea”, a spus ea.

Numărul posturilor administrative vacante a scăzut cu 36.000 în ultimele șase luni

Datele din piața muncii sugerează deja un impact. Numărul posturilor administrative vacante a scăzut cu 36.000 în ultimele șase luni, potrivit statisticilor oficiale. Platforma Adzuna raportează o scădere de 35% a anunțurilor pentru joburi entry-level până în decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2022, momentul lansării ChatGPT.

„Pe măsură ce AI preia sarcini administrative de rutină, primele care dispar sunt pozițiile de început”, explică James Neave, șeful departamentului de știința datelor la Adzuna.

Un studiu JP Morgan indică faptul că AI ar fi responsabilă pentru o pierdere netă de 8% a locurilor de muncă în Marea Britanie, distrugând mai multe joburi decât creează.

Nu toți sunt însă convinși. Economistul-șef al Panmure Gordon, Simon French, spune că este „foarte sceptic” că efectele AI se reflectă deja clar în datele oficiale. În domeniul juridic, impactul este deocamdată redus, afirmă Tom Moore, consultant senior în recrutare, dar avertizează că funcții precum secretariatul sau dezvoltarea de business ar putea fi următoarele vizate.

Liderii din tech încearcă să tempereze panica

În schimb, lovitura dată marilor companii de software pare reală și imediată. Investitorii vorbesc deja despre o „apocalipsă SaaS”, care ar putea afecta inclusiv fondurile de pensii.

„Companiile de software sunt aruncate la grămadă în categoria ‘perdanților AI’”, spune analistul Nay Soe Naing, de la Berenberg.

În timp ce acțiunile se prăbușesc, liderii din tech încearcă să tempereze panica. Jensen Huang, CEO Nvidia, consideră reacția pieței „ilogică” și spune că agenții AI vor avea în continuare nevoie de software tradițional pentru a funcționa.

Și Rob Seaman, de la Slack, vede lucrurile diferit: nu ca o dispariție a locurilor de muncă, ci ca o șansă ca angajații să se ocupe de sarcini care până acum „rămâneau pe dinafară”.

Anthropic a refuzat să comenteze impactul asupra piețelor financiare. Însă, dacă tocmai creatorii lui Claude se tem de consecințe, un lucru pare sigur: pentru mulți angajați de birou, sosirea „colegilor” AI nu mai este o ipoteză îndepărtată, ci o realitate iminentă.