Pete Hegseth anunță rezultate "istorice" în urma atacului din Iran: "Eliminăm toate rachetele și bazele lor. Îi lovim când sunt căzuți"

Pete Hegseth a mai precizat că SUA nu și-au propus să ducă o luptă egală cu Iranul. FOTO: Hepta

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat miercuri într-o conferință de presă că SUA dețin control total asupra spațiului aerian al Iranului și aviația americană va putea elimina toate rachetele și bazele iraniene. El a anunțat astfel “rezultate istorice” pentru atacul american din Iran:

“America câștigă în mod decisiv și fără milă. Sub comanda directă a lui Trump, această operațiune a început doar în urmă cu patru zile. Sunt tot mai multe forțe angajate. Președintele Trump a spus că ne vom lua tot timpul necesar, astfel încât să avem succes. Rezultatele sunt incredibile, aproape istorice. Doar SUA ar fi putut gestiona această situație. Dacă adaugăm și forțele din Israel, absolut devastatoare, atunci combinația este într-adevăr o distrugere totală a adversarilor noștri. Noi doar ce am început să vânăm și să eliminăm și să distrugem capabilitățile pe care le au.

Începând de aseară și urmând să se termine în mai puțin de o săptămână cele mai puternice forțe aeriene din lume vor avea control total asupra spațiului aerian iranian. Sper că toți cei care ne primesc însțeleg ce înseamnă asta. Înseamnă că vom putea zbura toată ziua, toată noaptea și că vom putea să identificăm și să eliminăm toate rachetele și toate bazele lor și să identificăm și să eliminăm toți liderii militari. Vom zbura deasupra Iranului, a Teheranului iar liderii iranieni dacă vor privi în sus vor vedea doar puterea aeriană a SUA sau a Israelului. Iar Iranul nu va putea face nimic împotrivă. Aviaone B 12, F-22, drone și tot felul de alt echipament care vor aduce moarte din cer toată ziua”.

Capacitatea de atac a Iranului a scăzut, spune Pete Hegseth

Pete Hegseth a mai precizat că SUA nu și-au propus să ducă o luptă egală cu Iranul: “Suntem implicați să câștigăm, avem autoritate totală din partea președintelui. Ordinele noastre sunt precise și gata să dezlănțuiască puterea americană. Nu a fost vorba niciodată ca această luptă să fie una corectă și nici măcar nu este. Îi lovim când sunt căzuți. Până acum operațiunea a livrat dublu față de operațiunea din 2003 din Irak. Campania are de șapte ori intensitatea operațiunilor anterioare ale Israelului față de Iran. După cum a spsus președintele Trump, vin valuri mai puternice. Suntem de abia la început și accelerăm. Capabilitățile Iranului dispar de la oră la oră, pe când puterea SUA crește în mod dominant.

Acum având controlul total vom folosi armamemtn și GPS-uri cu precizie și bombe cu precizie. Avem stocuri nelimitate. Vom folosi muniție precisă și avem armament Patriot foarte puternic. Practic, spațiul aerian și capabilitățile noastre sunt suficiente cât să susținem lupta cu ușurința. Noi suntem cei care stabilim termenii”.

El a mai precizat că a scăzut capacitatea de lansarea rachetelor și a comparat situația Iranului cu cea a unei echipe învinse într-un meci de fotbal: “Situația în care se află Iranul este una dificilă. Ca și cum primele mișcări le aveau preconfigurate. Acum că începe atacul habar nu au cum să atace, cum să joace. Habar nu au cum să jocae. E posibil să fie ales un alt succesor pentru că cel pe care l-au avut deja este mort. Generalii de rang înalt nu au cum să comunice și cum să facă o ofensivă coordonată. Forțele aeriene nu mai există, aveau o capacitate din 1996 și distrusă în 2026. Forțele navale sunt undeva pe fundul Golfului Persic și sunt distruse. Aseară chiar nava lor emblematică a fost lovită de două ori”.

Șeful Pentagonului a mai spus că un submarin american a torpilat o navă iraniană în apele internaționale.

“A fost scufundată de o torpilă. Este prima dată când se întâmplă acest lucru după al Doilea Război Mondial. Ca și atunci lupătm să câștigăm. Liderul unității care a încercat să îl asasineze pe președintele Trump a fost ucis.

Până acum situația nu poate fi definită decât misiune îndeplinită. Este doar o verificare a realității. O combinație între forțele de luptă, plus sursele de informaii ale SUA și ale Israelului vor duce la controlul Iranului în curând.

Sunt la urma urmei teroriști. Nu se pot lupta cu noi și noi îi vom ucide. Noi am preluat controlul asupra spațiului aerian și naval fără să fim prezenți la sol. Acum noi le coordonăm soarta. Mai scapă câteva drone și ajung pe prima pagină a ziarelor. Înțeleg acest lucru, pentru că presa vrea să îl pună pe președinte într-o lumină negativă. Termenii acestui război vor fi dictați la fiecare pas. Această misiune este foarte clar concentrată. Toate facilitățile sunt cele țintite. Iranul nu va avea niciodată o bombă nucleară”.