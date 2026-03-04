A început al 3 lea Război Mondial?

1 minut de citit Publicat la 16:33 04 Mar 2026 Modificat la 17:10 04 Mar 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

E întrebarea care dă cele mai multe frisoane oricărei persoane interesată de viața ei, de prezent și de viitor.

Evoluțiile din ultimele 24 de ore sunt un argument în favoarea unui conflict regional cu potențial global.

Să începem cu radiografia : două regiuni ale globului sunt implicate în războaie intense, cu masivă implicare militară convențională, distrugeri și victime.

Rusia, împreuna cu Iran, Coreea de Nord, Belarus și pe alocuri China desfășoară un amplu război de agresiune în Europa, teritoriul Ucrainei fiind invadat.

În Orientul Mijlociu, Israel și SUA lovesc zilnic, masiv, Iranul. Obiectivele : decapitarea conducerii statului teocratic, incapacitarea totală a programului nuclear, distrugerea capacității balistice și a forțelor navale, aeriene și terestre.

Mai multe state din Orientul Mijlociu au fost lovite de rachetele și dronele din Iran : Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar, Oman, Bahrein.

Acestui tablou de conflict în 2 regiuni globale se adaugă următoarele evoluții :

Turcia, stat membru NATO, a activat sistemul antirachetă împotriva unei rachete agresor iraniene ce se îndrepta spre teritoriul ei. Sistemul turcesc antirachetă face parte din sistemul antirachetă al NATO. Marea Britanie, stat membru NATO, a trimis o navă de război în Cipru, după ce Iran a lovit cu o dronă o bază militară britanică Grecia, stat membru NATO, a trimis o navă de război și avioane de luptă pentru a proteja Cipru, stat UE Franța, stat membru NATO, a trimis o navă de război în Orientul Mijlociu după ce o bază unde se află trupe franceze. Cel mai important portavion francez, Charles de Gaulle, a plecat din Marea Baltică și se îndreaptă spre Marea Mediterană, pentru a putea acționa în Orientul Mijlociu. Portavionul francez face parte din cele mai puternice grupări navale NATO. SUA au distrus o navă de război iraniană undeva lângă Sri Lanka, in zona Asia, departe de teatrul clasic de război Ucraina a lovit și a scos din uz o navă rusească plină cu gaz în Marea Mediterană, lângă Malta. Recapitulez statele menționate în analiză, pentru a încerca să răspund la întrebarea din titlu : – SUA

– Israel

– Iran

– Rusia

– Coreea de Nord

– Belarus

– Ucraina

– China

– Franța

– Marea Britanie

– Cipru

– Grecia

– Arabia Saudită

– Emiratele Arabe Unite

– Oman

– Qatar

– Kuweit

– Bahrein Toate aceste țări sunt implicate, direct sau indirect, în cele 2 războaie ce au loc simultan în Europa și în Orientul Mijlociu. Trageți singuri concluzia dacă este sau nu al 3 lea Război Mondial.