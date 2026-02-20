Dan Voiculescu: Criticile la adresa vizitei lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace confundă mizele interne cu interesul strategic

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Reluarea contactului direct dintre România și Statele Unite, chiar și la nivel formal și protocolar, reprezintă un progres obiectiv după o perioadă în care relația bilaterală a părut aproape înghețată, susține profesorul Dan Voiculescu, într-o postare pe blogul personal referitoare la participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump.

Acesta afirmă că reacțiile critice la adresa deplasării confundă disputele interne cu interesele strategice ale statului român.

„Cei care critică vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele Donald Trump confundă rivalitățile și mizele interne cu interesul strategic al României”, a transmis Dan Voiculescu.

În opinia sa, menținerea unui canal funcțional de dialog cu Washingtonul rămâne esențială din perspectiva securității naționale, în contextul parteneriatului strategic dintre cele două state.

„România are un parteneriat strategic cu Statele Unite, iar menținerea unui canal de dialog funcțional cu administrația de la Washington reprezintă o prioritate de securitate națională”, a subliniat profesorul Voiculescu.

Acesta a adăugat că inclusiv interacțiunile diplomatice de scurtă durată pot avea efecte concrete în plan strategic.

„Un schimb politicos de mesaje, o discuție bilaterală scurtă pot deschide uși pentru cooperare în domenii esențiale precum securitatea regională și sprijinul militar”, a arătat Dan Voiculescu.

Totodată, profesorul Voiculescu a evidențiat importanța primelor contacte în diplomația internațională, chiar dacă acestea par minore la prima vedere.

„Doar cine nu a negociat niciodată pe plan internațional nu înțelege cât de important este acel ‘minor’ prim contact!”, a precizat el.

În opinia acestuia, dialogul, chiar și unul limitat, reprezintă un instrument legitim de politică externă, iar utilizarea sa responsabilă indică maturitate strategică.

„Dialogul – chiar și minimal – este un instrument de politică externă, iar folosirea lui responsabilă indică maturitate și realism strategic”, scrie Dan Voiculescu.

Acesta a mai arătat că decizia privind deplasarea ar fi fost una asumată în logica interesului național, în pofida eventualelor costuri politice sau diplomatice.

„Evaluându-i deciziile anterioare, nu cred că Președintele României și-a dorit în mod special această călătorie. Dar a considerat-o necesară pentru interesul național și și-a asumat costurile implicite, inclusiv în relația cu unii parteneri europeni”, a concluzionat profesorul Dan Voiculescu.