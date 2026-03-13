Un europarlamentar a fost confundat cu un om de afaceri care avea același nume cu el și s-a trezit anchetat în dosarul Huawei

Europarlamentarul Daniel Attard a fost confundat cu un om de afaceri care avea același nume cu el și s-a trezit anchetat în dosarul Huawei. FOTO: Fcebook Daniel Attard

Parchetul belgian a recunoscut că un eurodeputat a fost acuzat pe nedrept că ar fi primit bani din China, în cadrul unei anchete de corupție care vizează gigantul tehnologic chinez Huawei, după ce a fost confundat cu un om de afaceri care poartă același nume, scrie Politico.

Două persoane care cunosc conținutul unei scrisori trimise la începutul lunii martie de procurorul belgian către Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European au declarat că, anchtatorii l-a acuzat în mod greșit pe eurodeputatul maltez Daniel Attard că ar fi primit sume de bani ”suspecte” din conturi bancare din China și Hong Kong.

În acea scrisoare, procurorul a recunoscut că autoritatea belgiană de supraveghere a tranzacțiilor financiare a comis o ”eroare”, ”confundând” identitatea titularului contului bancar, au spus cele două surse. Potrivit acestora, contul aparținea în realitate unui om de afaceri maltez cu același nume. Acuzația făcea parte din dosarul transmis Comisiei pentru afaceri juridice a Parlamentului European, care trebuie să decidă dacă ridică sau nu imunitatea eurodeputatului.

Confirmarea oficială a confuziei a venit după ce mai mulți europarlamentari au cerut procurorului belgian să verifice din nou dacă a identificat persoana corectă, potrivit unei a treia surse apropiate dosarului.

Eurodeputatul Daniel Attard a declarat pentru Politico: ”Din păcate, astfel de situații se pot întâmpla și chiar s-au întâmplat, inclusiv în proceduri judiciare din Malta, unde, în mai multe rânduri, am fost confundat cu o altă persoană care poartă același nume și care este, de asemenea, avocat autorizat. Acest lucru subliniază importanța respectării procedurilor și a verificării atente a faptelor înainte ca reputațiile oamenilor să fie puse în joc”, a spus eurodeputatul Daniel Attard pentru Politico.

El a adăugat că ”va continua să coopereze cu Parlamentul European și cu autoritățile competente până când acest caz va fi închis definitiv” și că ”speră ca procedura să continue acum fără alte întârzieri nejustificate.”

O a doua controversă

Confuzia de identitate reprezintă cel mai recent episod dintr-un scandal care a ridicat semne de întrebare privind influența Chinei în politica europeană și vulnerabilitatea eurodeputaților în fața mitei și a activităților de lobby ascunse.

Anchetatorii investighează acuzații de ”corupție activă în interiorul Parlamentului European”, a anunțat Parchetul federal belgian în martie 2025, adăugând ulterior că ”presupusa mituire ar fi fost în beneficiul Huawei”, gigantul tehnologic chinez.

Acuzațiile au apărut după ce anchetatorii belgieni au pus microfoane într-o lojă de pe stadionul echipei RSC Anderlecht, folosită de compania chineză Huawei pentru a interacționa cu membri ai Parlamentului European.

Huawei a transmis anterior că ”are o politică de toleranță zero față de corupție” și că, ”la fel ca întotdeauna, suntem pe deplin angajați să respectăm toate legile și reglementările aplicabile”.

Dosarul a fost însă însoțit de controverse încă de la început. La câteva săptămâni după izbucnirea scandalului, procurorii belgieni au cerut Parlamentului European ridicarea imunității pentru cinci eurodeputați, inclusiv Attard. Câteva ore mai târziu, procurorii și-au retras cererea în cazul eurodeputatei italiene Giusi Princi, după ce au realizat că aceasta nu era încă aleasă europarlamentar la momentul presupuselor fapte.

”Nu voi accepta ca eurodeputații să fie vizați și compromiși fără o bază solidă”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, după acel incident.

Unii eurodeputați au pus sub semnul întrebării credibilitatea procurorilor belgieni, susținând că o autoritate care investighează public eurodeputați înainte de a strânge suficiente probe riscă să distrugă reputația profesională a persoanelor vizate.

”Există o nemulțumire generală în privința calității muncii procurorilor belgieni”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu scrisoarea referitoare la Attard.

Angajații din sistemul judiciar federal belgian s-au plâns în octombrie 2025 că sistemul este subfinanțat, a relatat Brussels Times.