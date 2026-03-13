Vulcanul Piton a erupt: Imagini spectaculoase cu lava care curge peste șosea, pe insula Reunion. Ce se întâmplă dacă ajunge la ocean

Lava provenită din erupția vulcanului Piton de la Fournaise, pe un drum din insula Reunion, 13 martie 2026. Sursa foto: X

Lava provenită din erupția vulcanului Piton de la Fournaise, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, a ajuns în dimineața zilei de vineri la șoseaua națională de coastă RN2 de pe insula Réunion, o regiune de peste mări a Franței, în Oceanul Indian. Frontul de lavă a atins drumul în jurul orei 05:53 (ora locală), iar fluxul se afla la aproximativ 700 de metri de ocean, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale și de observatori vulcanologici.

Dacă erupția se menține la aceeași intensitate, lava ar putea ajunge în scurt timp în ocean, unde ar putea forma o nouă deltă de lavă, extinzând astfel suprafața insulei. Astfel de fenomene au mai avut loc în trecut la acest vulcan, atunci când fluxurile de lavă au intrat în mare și au creat noi porțiuni de teren.

Erupția actuală a început pe 13 februarie 2026, după o criză seismică înregistrată sub vârful vulcanului. Lava a ieșit prin fisuri deschise pe flancul sud-sud-estic al craterului, în interiorul calderei Enclos Fouqué, și a început să coboare pe pantele abrupte ale zonei Grandes Pentes spre coastă.

O altă erupție a avut loc pe 18 ianuarie 2026.

Autoritățile au activat nivelul de alertă ORSEC 2-1 și au închis accesul publicului în calderă din motive de siguranță, deși erupția are loc într-o zonă nelocuită și nu reprezintă, pentru moment, o amenințare directă pentru localități.

500 de cutremure înainte de erupție

În primele ore ale erupției, rețelele de monitorizare au detectat peste 500 de cutremure vulcano-tectonice sub crater, semn al presiunii magmei din interiorul vulcanului.

Piton de la Fournaise, sau „Vârful cuptorului”, este un vulcan-scut situat pe partea estică a insulei Réunion și este considerat unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă, alături de Kīlauea din Hawaii sau Stromboli din Italia.

Lava sa bazaltică este foarte fluidă și curge frecvent spre ocean, ceea ce face ca astfel de erupții să fie spectaculoase, dar relativ puțin explozive.

Dacă fluxul actual continuă să avanseze spre coastă, contactul dintre lava incandescentă și apa oceanului ar putea genera explozii de aburi, nori de gaze și fragmente de rocă, dar și apariția unui nou teren vulcanic la marginea insulei.