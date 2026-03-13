Furtună de nisip în China. Aerul a devenit aproape irespirabil în Xinjiang, iar şoferii au fost nevoiţi să tragă pe dreapta maşinile

O furtună de nisip s-a produs astăzi în regiunea Xinjiang, situată în vestul Chinei. Sursa colaj foto: X/Jim

O puternică furtună de nisip a lovit vineri deșertul din sudul regiunii Xinjiang, aflată în vestul Chinei. Unul dintre şoferi a filmat imaginile spectaculoase, iar pe înregistrare se observă cum maşina care se afla în faţa lui, la o distanţă considerabilă, "este înghiţită" de norul uriaş de nisip. Din cauza vizibilității extrem de reduse, mulți șoferi au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să aștepte trecerea furtunii.

O furtună uriaşă de nisip s-a abătut asupra regiunii Xinjiang

O furtună de nisip de mari dimensiuni a acoperit deşertul din sudul regiunii Xinjiang, unde vânturile puternice generate de un val de aer rece au ridicat cantități uriașe de praf din zonele deșertice.

Imaginile distribuite pe social media arată cum un drum este înghițit de un nor dens de nisip, care reduce vizibilitatea și colorează cerul într-o nuanță portocalie. Furtunile de nisip sunt frecvente în această parte a Chinei, unde condițiile climatice și apropierea de marile deșerturi favorizează apariția unor astfel de fenomene extreme.

Affected by the cold wave, a large-scale sandstorm hit the southern desert of Xinjiang today, with PM10 concentration in Hotan soaring to 5170. pic.twitter.com/0PbiQpivZ6 — Jim (@yangyubin1998) March 13, 2026

"Afectat de valul de frig, o furtună de nisip de mare amploare a lovit astăzi deșertul din sudul regiunii Xinjiang, iar concentrația de PM10 din Hotan a crescut brusc până la 5170", a scris un localnic după ce a postat pe X clipul de mai sus.

Cum se formează furtunile de nisip

Furtunile de nisip (sau de praf) apar atunci când vânturi foarte puternice ridică de la sol particule fine de nisip și praf și le transportă pe distanțe mari, uneori chiar pe sute sau mii de kilometri.

Condițiile esențiale sunt vântul puternic, solul uscat, aerul uscat și lipsa vegetației, care ar putea reține particulele:

condiții de teren: solul trebuie să fie uscat, cu puțină vegetație sau deloc, pentru ca particulele de nisip și praf să fie libere;

vânt puternic: curenți de aer puternici, adesea asociați cu fronturi atmosferice, furtuni sau diferențe de presiune, încep să smulgă și să ridice particule mici. Nisipul mai greu tinde să rămână aproape de sol, fiind rostogolit sau sărit. Praful foarte fin poate fi ridicat mult mai sus în atmosferă, unde este purtat de curenții de aer pe distanțe mari.

Pe măsură ce vântul continuă, norul de praf devine dens și reduce vizibilitatea, ceea ce face ca furtuna de nisip să fie periculoasă pentru transport, sănătate și infrastructură.