Amenințat cu divorțul, un bărbat i-a spus soției că dărâmă casa. Apoi s-a urcat în excavator și asta a făcut

2 minute de citit Publicat la 10:51 02 Iun 2026 Modificat la 11:07 02 Iun 2026

Casa demolată parțial de Eric Pierwsza FOTO: captură video CBS News Pittsburgh

O dispută conjugală din Pennsylvania, SUA, a luat o turnură extremă, soldându-se cu distrugerea parțială a locuinței familiei.

Potrivit surselor locale citate de New York Post, Eric Pierwsza, de 48 de ani, a folosit un excavator pentru a distruge partea din spate a casei sale din comitatul Butler, după ce a băut o noapte întreagă, ceea ce a dus la o ceartă monstru cu soția lui.

Pagubele provocate casei sunt atât de mari încât specialiștii cred că a fost compromisă intreaga structură a clădirii.

Potrivit CBS News, incidentul a avut loc după ce soția lui Pierwsza i-ar fi spus că mariajul lor s-a încheiat, la care acesta ar fi răspuns: „Dacă s-a terminat, o să dărâm casa”.

Apoi și-a pus amenințarea în practică.

Autoritățile locale susțin că Pierwsza s-a urcat în excavator și a început să demoleze casa în timp ce soția lui și cele două fiice se aflau încă în interior.

Zgomotul excavatorului care spărgea pereții s-ar fi auzit în timpul apelului disperat al femeii la 911.

După ce a dărâmat o parte din clădire, Pierwsza s-a întors în casă, și-a luat o geantă de sport și a plecat în oraș, fiind ulterior localizat și reținut de poliție.

A Pennsylvania man used a Kubota excavator to demolish the rear of his family home during a domestic dispute.



The incident occurred Tuesday morning on Martin Road in Buffalo Township, Butler County.



Eric Pierwsza, 48, had returned home after drinking overnight when his wife… pic.twitter.com/5NOrsPrgcY — RELISH WIRE NEWS (@relishwirenews) May 30, 2026

Pierwsza a fost arestat în legătură cu incidentul și se confruntă acum cu mai multe acuzații, inclusiv provocarea unei catastrofe, punerea în pericol a altor persoane prin comportament iresponsabil și tulburarea ordinii publice.

Documentele instanței arată, de asemenea, că soția lui intenționa să solicite un ordin de protecție împotriva lui după acest incident înspăimântător.

Vecinii au declarat pentru presa locală că încă încearcă să înțeleagă cum situația a escaladat atât de rapid.

Un vecin a glumit într-un interviu pentru CBS News că i-ar „plăcea să știe ce i-a spus ea, ca să mă asigur că eu nu spun niciodată așa ceva”. „Sunt căsătorit de 42 de ani, dar niciodată nu am amenințat că voi dărâma casa”.

Oamenii au comentat în număr mare o postare de pe X despre incident, mulți întrebându-se cum poate fi arestat cineva pentru că își distruge „propria casă”.

„Cum poate fi arestat pentru că și-a dărâmat propria casă?”, a întrebat o persoană.

Altcineva a glumit: „Ei bine, nimeni nu-l poate acuza vreodată că nu se ține de cuvânt.”

Pierwsza urmează să se prezinte în instanță pentru audierea preliminară pe 9 iunie.