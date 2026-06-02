Studiu: Piaţa de Inteligenţă Artificială din România ar putea ajunge la 1,75 miliarde de euro până în 2031

Piaţa de Inteligenţă Artificială (AI) din România va ajunge în acest an la o valoare de 515 milioane de euro, iar până în 2031 cuantumul estimat este de 1,75 miliarde de euro, arată un studiu de specialitate, dar publicităţii marţi, notează Agerpres.

Conform datelor analizate de AI Board, în perioada 2026 - 2031, piaţa locală ar putea înregistra o rată medie anuală de creştere de aproximativ 26%, peste ritmul estimat al pieţei IT&C în ansamblu (10-12%).

"În ultimii ani, AI a trecut de la statutul de experiment tehnologic la componentă recurentă în bugetele companiilor. Datele Eurostat arată că, în 2025, doar 5,2% dintre companiile din România utilizau tehnologii AI, faţă de 20,0% la nivelul Uniunii Europene, ceea ce indică atât decalajul de adopţie, cât şi potenţialul de recuperare rapidă.Segmentul AI generativ rămâne dominant în faza curentă, cu o valoare estimată la 165 milioane de euro în 2026 şi un potenţial de aproximativ 440 milioane de euro în 2031. Agenţii AI reprezintă segmentul cu cea mai rapidă expansiune - sisteme capabile să execute fluxuri operaţionale complexe cu intervenţie umană minimă - cu un potenţial de aproximativ 270 milioane de euro până în 2031",susţin realizatorii studiului.

Potrivit sursei citate, AI ar putea contribui cu aproximativ 130 milioane de euro, până în 2031, în sectorul public, iar proiectele de digitalizare finanţate prin PNRR pot accelera adopţia, însă ritmul de implementare va depinde de capacitatea administrativă şi de absorbţia fondurilor disponibile.

În opinia specialiştilor, România dispune de avantaje structurale relevante, respectiv o bază de peste 150.000 de profesionişti IT, centre de dezvoltare ale unor companii globale şi un precedent antreprenorial validat internaţional prin UiPath.

Studiul de specialitate este bazat pe date Eurostat, International Data Corporation (IDC), Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), precum şi pe modele de estimare ancorate în structura şi consumul de AI ale companiilor active din România.

