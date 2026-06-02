Orașul european unde Uber vrea să lanseze taxiuri fără șofer

3 minute de citit Publicat la 09:42 02 Iun 2026 Modificat la 09:42 02 Iun 2026

Uber pariază pe München pentru a aduce taxiurile fără șofer pe străzile Europei. Foto: Getty Images

În orașe precum San Francisco sau Beijing, taxiurile fără șofer au devenit deja o prezență obișnuită. În curând, un scenariu similar ar putea deveni realitate și la München. Uber vrea să introducă acolo robotaxiuri autonome, însă proiectul așteaptă încă aprobarea autorităților de reglementare, scrie Euronews.

Anunțul a fost făcut la un eveniment tehnologic din Taipei, dar vizează în realitate orașul german: Uber intenționează să lanseze serviciul de robotaxiuri la München, în parteneriat cu compania de inteligență artificială Autobrains.

Compania americană a ales capitala Bavariei drept punct de pornire: „Sub rezerva aprobărilor de reglementare, München va fi primul oraș de lansare pentru programul de robotaxiuri”, a transmis Uber într-un comunicat.

Dacă planul va fi aprobat, München ar putea deveni primul oraș din Germania în care pasagerii pot comanda taxiuri autonome direct din aplicația Uber. Proiectul a fost prezentat în cadrul conferinței tehnologice GTC de la Taipei.

München, laborator pentru mașinile autonome

Uber explică alegerea prin rolul orașului München ca hub auto european, traficul intens și cadrul legislativ din Germania pentru vehicule autonome. Scopul este dezvoltarea unui model care ar putea fi extins ulterior și în alte orașe.

Spre deosebire de multe proiecte anterioare, tehnologia nu este gândită pentru un singur tip de vehicul sau pentru mașini special construite.

În schimb, partenerii mizează pe o soluție compatibilă cu mai mulți producători auto. Observatorii din industrie spun că această abordare ar putea reduce costurile ridicate ale flotelor autonome și ar permite extinderea mai rapidă în alte orașe.

Deocamdată, companiile nu au anunțat ce producători sunt implicați, câte mașini vor fi folosite și nici momentul exact în care primii pasageri ar putea urca într-un astfel de robotaxi.

Ce este „AI-ul agentic” din spatele proiectului

La baza sistemului stă software-ul de conducere dezvoltat de compania israeliană Autobrains. Spre deosebire de alte soluții, aceasta spune că nu folosește un singur model mare de inteligență artificială pentru toate deciziile din trafic.

„Conducerea autonomă nu poate fi scalată dacă te bazezi pe un singur model pentru toate scenariile”, a explicat fondatorul Autobrains, Igal Raichelgauz.

În schimb, sistemul împarte sarcina de condus între mai mulți „agenți” AI specializați, care analizează diferite situații din trafic și iau decizii în timp real. Această metodă este numită „agentic AI” și ar trebui să facă sistemul mai stabil în situații complexe și imprevizibile.

Compania lucrează din 2018 la tehnologii pentru sisteme de asistență la condus și susține că mai multe sisteme specializate pot gestiona mai bine incertitudinea decât un model unic.

Mașinile vor folosi platforma Nvidia DRIVE Hyperion, un sistem de calcul și senzori pentru vehicule autonome de nivel 4. Acest nivel permite, în anumite zone bine definite, deplasarea complet fără șofer.

Pentru Uber, proiectul din München face parte dintr-o strategie mai largă. Compania nu mai dezvoltă propriile sisteme de conducere autonomă, ci colaborează cu mai mulți parteneri tehnologici și integrează vehiculele acestora în platforma sa de transport.

În ultimele luni, Uber a anunțat parteneriate similare și cu alți furnizori de tehnologii autonome. Împreună cu Nvidia, compania plănuiește pe termen lung extinderea flotelor autonome în zeci de orașe din întreaga lume.

Vicepreședintele Nvidia pe zona auto, Ali Kani, declara recent că mașinile cu conducere parțial autonomă ar putea deveni realitate chiar din acest an, în funcție de reglementări.

Concurență tot mai mare în piață

În Statele Unite, compania Waymo, deținută de Google, operează deja servicii comerciale de robotaxiuri în mai multe orașe. Și Tesla, Mobileye sau companii din China dezvoltă sisteme similare.

Elon Musk a estimat că mașinile autonome ar putea domina traficul în următorii cinci ani.

Europa, încă la început de drum

Un serviciu comercial de robotaxiuri ar reprezenta un pas important pentru Germania. În timp ce în orașe precum San Francisco, Phoenix sau Beijing astfel de servicii sunt deja funcționale, Europa se află încă la început.

În Madrid, lansarea unor robotaxiuri era planificată inițial pentru 2026.

München este astfel prezentat de Uber ca un posibil punct de pornire pentru extinderea în Europa. Totuși, implementarea depinde în continuare de aprobările autorităților, de testele de siguranță și de viabilitatea economică a proiectului.