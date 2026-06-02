FIFA introduce trei reguli noi de arbitraj la Cupa Mondială 2026. Jucătorii care îşi acoperă gura, când se ceartă, vor fi eliminaţi

Pierluigi Collina, şeful arbitrajului de la FIFA, a anunţat că, odată cu Cupa Mondială 2026, vor fi introduse trei reguli noi pentru meciurile de fotbal, notează One Football.

În primul rând, oficialul italian a avertizat că jucătorii de pe teren nu vor avea voie să se apropie de antrenor pentru eventuale instrucțiuni tactice, atunci când un portar solicită asistență medicală. Acest lucru este menit în principal să reducă pe cât posibil speculațiile.

Pe de altă parte, se va adăuga o nouă putere celor responsabili de VAR. Arbitrii din camera VAR vor putea interveni pentru a verifica faulturile comise de echipa aflată în posesia mingii în timpul unei faze de atac înainte ca jocul să fie reluat cu o lovitură de colț sau o lovitură liberă, dacă aceste acțiuni se termină cu un gol, o lovitură de pedeapsă sau un cartonaș roșu.

Dacă arbitrul principal, după ce a analizat imaginile VAR, stabilește că a avut loc un fault înainte de finalul fazei, va ordona reluarea executării cornerului sau a loviturii libere.

Și, în sfârșit, ceva ce fusese deja preconizat după altercația dintre Gianluca Prestianni și Vinícius Junior în meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid: jucătorii care își acoperă gura cu mâna, tricou sau brațul în timp ce vorbesc cu un adversar vor fi eliminați, atâta timp cât o fac în contextul unui „schimb de replici conflictuale”. Dacă discuţia e amicală, atunci au voie să-şi acopere gura când discută.