Google vrea să elibereze în SUA 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator. Care este planul gigantului tehnologic

Google a cerut autorităților din Statele Unite permisiunea de a elibera până la 32 de milioane de țânțari sterilizați în California și Florida, într-un program prin care compania spune că vrea „să oprească insectele rele cu insecte bune”.

Proiectul face parte din inițiativa „Debug”, prin care Google încearcă să reducă numărul țânțarilor care transmit boli periculoase, potrivit The Guardian. Țânțarul este considerat cel mai letal animal din lume, fiind responsabil în fiecare an pentru mai multe decese decât orice altă creatură, prin răspândirea unor boli precum dengue, virusul West Nile, Zika, chikungunya și malaria.

Potrivit unui anunț din registrul federal, Agenția americană pentru Protecția Mediului analizează solicitarea Google de a permite eliberarea a până la 16 milioane de țânțari pe an, în Florida și California, pe o perioadă de doi ani. Decizia finală va fi luată după o perioadă de consultare publică, care se încheie pe 5 iunie.

Cum funcționează metoda

Țânțarii masculi nu mușcă și nu transmit boli. Metoda testată de Google presupune creșterea masculilor de țânțar cu o bacterie naturală numită wolbachia, care face ca aceștia să nu mai poată avea urmași cu femelele din mediul sălbatic. Când un mascul infectat se împerechează cu o femelă, ouăle nu mai eclozează, iar „populația scade de la o generație la alta”, explică Google.

Deși ideea poate părea neobișnuită - o companie tech care crește țânțari în laborator - Alphabet, compania-mamă Google, are deja experiență în proiecte științifice. Divizia Verily Health, pornită ca proiect „moonshot” în cadrul Google X, a fost mult timp implicată în programul Debug. Potrivit companiei, în decembrie 2024 Google a preluat complet Debug, scoțându-l din portofoliul Verily.

Programul a început să fie dezvoltat în urmă cu aproximativ un deceniu, cu scopul de a găsi soluții tehnologice pentru combaterea bolilor transmise de țânțari.

Google susține că metodele clasice nu sunt suficiente: pestciidele pot fi toxice și îsi pierd eficiența în timp, iar eliminarea completă a surselor de apă unde se înmulțesc țânțarii este aproape imposibilă.

AI, senzori și selecția țânțarilor

Compania spune că folosește analiză de date, senzori și sisteme automatizate pentru creșterea insectelor, dar și inteligență artificială pentru a separa masculii de femele și pentru a elibera țânțarii „în locul potrivit și în numărul potrivit”.

Proiectul vizează în special specia Aedes aegypti, responsabilă pentru majoritatea cazurilor de dengue, Zika, febră galbenă și chikungunya.

Programul Debug a fost testat și în Singapore, primul centru internațional de cercetare al proiectului. Google susține că, potrivit agenției de mediu din Singapore, eliberarea țânțarilor sterilizați a dus la o reducere de 80-90% a populației de Aedes aegypti și la o scădere de peste 70% a cazurilor de dengue în 6–12 luni.

Într-o postare din luna mai, compania a anunțat extinderea proiectului în Singapore.

„Când am lansat Debug în Singapore, obiectivul nostru a fost să folosim tehnologia pentru producția și eliberarea țânțarilor și să extindem programul în comunități din Asia, unde se înregistrează 70% din povara globală a dengue”, a declarat Linus Upson, coordonatorul proiectului. „Succesul din Singapore ne oferă încredere să mergem mai departe”.