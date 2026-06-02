„Diminețile și nopțile nu mai există”: Cum se trăiește la 48°C în cel mai fierbinte loc din India. Viața oamenilor s-a schimbat complet

În Banda, temperaturile au rămas timp de peste o săptămână între 47 și 48 de grade Celsius. Foto: Getty Images

La ora 6 dimineața, soarele de deasupra districtului Banda, din nordul Indiei, pare că a uitat că abia a răsărit. Lumina are intensitatea unei după-amiezi de vară, iar umbrele încep să se micșoreze încă înainte de micul dejun.

În luna mai, această regiune din statul Uttar Pradesh a ocupat zile la rând primul loc într-un clasament nedorit: cel mai fierbinte loc din India. Temperaturile au rămas timp de peste o săptămână între 47 și 48 de grade Celsius, un episod extrem chiar și pentru standardele locale, scrie BBC.

Cu toate acestea, ceea ce impresionează nu este doar căldura, ci felul în care oamenii au învățat să trăiască cu ea. Cei peste două milioane de locuitori ai districtului, mulți dintre ei dependenți de agricultură, construcții sau alte activități în aer liber, nu au posibilitatea să se oprească. În schimb, și-au reorganizat complet programul în jurul caniculei.

Piețele se închid înainte ca ziua să înceapă

La Atarra, o piață de legume aflată la aproximativ 30 de kilometri de orașul Banda, activitatea începe înainte de răsărit. Fermierii vin cu roșii, ardei, dovlecei, pepeni și lămâi, încercând să vândă cât mai repede și să ajungă acasă înainte ca temperaturile să devină insuportabile.

„Uitați-vă la soare. E doar 6:15 dimineața, dar pare că este deja 8 sau 9”, spune Himanshu, un comerciant de roșii.

În trecut, piața era plină până spre sfârșitul dimineții. Acum, după ora 8:00, activitatea începe să dispară, iar la 10:00 aproape că nu mai rămâne nimeni.

Munca se desfășoară în două schimburi

Același model se regăsește în întreaga regiune. Oamenii caută umbra și încearcă să evite orele cele mai fierbinți ale zilei.

Pappu Verma, muncitor în construcții, lucrează acum între 7:00 și 12:00, apoi își reia activitatea după ora 16:00 până seara.

„Tot opt ore trebuie să lucrezi. Salariul este același, indiferent dacă muncești continuu în soare sau faci pauză”, spune el.

Pauza îl ajută să evite insolația și durerile de cap, însă îi prelungește ziua de muncă la 12-13 ore. „Altfel, banii câștigați s-ar duce pe medicamente”, adaugă acesta.

„Oamenii săraci nu își permit să se teamă de căldură”

Într-o după-amiază în care temperatura a ajuns la 46°C, trei muncitoare care reparau un drum s-au adăpostit la umbra unui camion-cisternă pentru a lua prânzul.

Una dintre ele, Shanti Devi, merge zilnic șase kilometri până la locul de muncă și încă șase la întoarcere. Masa ei constă din pâine, ceapă, sare și murături.

„Dacă am aduce legume, s-ar strica până la prânz”, spune femeia.

Apoi rezumă realitatea multor locuitori din Banda într-o singură frază: „Oamenii săraci nu au luxul de a se îngrijora din cauza căldurii”.

Spitale pline și alerte pe telefoane

Efectele caniculei sunt vizibile peste tot. Șoferii de ricșe electrice au tot mai puțini clienți după-amiaza, magazinele se închid la prânz și se redeschid abia seara, iar orașele par pustii în cele mai fierbinți ore ale zilei.

Telefoanele mobile primesc constant mesaje de avertizare din partea autorităților.

În spitale ajung zilnic zeci de persoane afectate de temperaturile extreme.

„De când s-a intensificat căldura, avem între 15 și 20 de cazuri pe zi, în special copii și vârstnici”, spune K. Kumar, director medical al Spitalului Districtual pentru Femei. Cele mai frecvente simptome sunt diareea, vărsăturile și febra.

O regiune tot mai vulnerabilă la schimbările climatice

Banda este doar un exemplu al unei tendințe care se observă în tot mai multe zone ale Indiei. Cercetătorii avertizează că nu doar temperaturile cresc, ci și umiditatea, ceea ce face căldura mult mai greu de suportat pentru organism.

Câmpia Indo-Gangetică, care include mare parte din nordul Indiei, este considerată una dintre regiunile lumii cele mai expuse la valuri periculoase de căldură umedă.

Specialiștii spun că situația este agravată de scăderea nivelului apelor, extinderea suprafețelor betonate și reducerea masivă a vegetației. Potrivit unui studiu al Universității de Agricultură și Tehnologie din Banda, aproape o șesime din pădurile dense ale districtului a dispărut între 1991 și 2022, în principal din cauza exploatărilor miniere și a extinderii terenurilor agricole.

„Nu am mai văzut așa ceva în 80 de ani”

Locuitorii spun că verile toride nu sunt o noutate, însă intensitatea lor crește de la an la an.

„În cei 80 de ani ai mei nu am văzut niciodată o asemenea căldură”, spune Chunubadi, o femeie dintr-un sat aflat la 20 de kilometri de Banda.

Nopțile nu mai aduc răcoare. Temperaturile rămân în jurul valorii de 30°C, iar locuitorii au impresia că nu se mai pot recupera după zilele toride.

„Se simte ca și cum diminețile și nopțile nu mai există”, explică meteorologul Dinesh Sah. „La 7 sau 8 dimineața pare deja după-amiază”.

La finalul săptămânii trecute, o perturbare atmosferică a adus furtuni de praf și ploi, iar temperaturile au scăzut cu aproximativ 8-9 grade. Pentru locuitorii din Banda a fost o gură de aer proaspăt. Însă meteorologii avertizează că este doar o pauză temporară.

Pentru milioane de oameni din această parte a Indiei, trezitul înainte de răsărit, retragerea în case la prânz și căutarea umbrelor nu mai sunt simple adaptări la vreme, ci au devenit o necesitate de zi cu zi într-o regiune care se încălzește tot mai mult.