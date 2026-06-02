Financial Times: SUA poartă discuţii pentru extinderea desfăşurării de arme nuclare în mai multe ţări NATO

Financial Times: SUA poartă discuţii pentru extinderea desfăşurării de arme nucleare în mai multe ţări NATO. FOTO: Profimedia Images

SUA discută dacă să desfășoare arme nucleare în alte state europene NATO, notează Financial Times, preluat de Reuters. Oficialii americani ar fi semnalat deschiderea către desfășurări suplimentare dincolo de cele șase țări existente care găzduiesc bombardiere cu capacitate nucleară.

"Mișcarea ar presupune ca mai multe țări să găzduiască așa-numitele aeronave americane cu dublă capacitate (DCA), care sunt capabile să efectueze atacuri nucleare", mai scrie sursa amintită, avertizând în același timp că un acord de extindere a găzduirii nucleare de către SUA nu este iminent.

Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, sunt interesate să găzduiască potențial baze DCA, se arată în raport, adăugând că discuțiile sunt în curs de desfășurare pe canalele NATO.

Șeful politicilor Pentagonului, Elbridge Colby, a declarat anterior public că SUA va continua să își folosească armele nucleare pentru a proteja membrii NATO, chiar dacă aliații europeni preiau conducerea în ceea ce privește forțele convenționale.

Președintele american Donald Trump și mulți dintre consilierii săi i-au criticat pe aliații europeni pentru că nu cheltuiesc suficient pentru armatele lor și se bazează pe SUA pentru apărarea convențională.

Putin ar pregăti amplasarea de rachete nucleare pe fundul mării

Rusia ar dezvolta în secret un sistem de rachete nucleare amplasate pe fundul mării, capabile să fie activate de la distanță și greu de detectat de NATO, potrivit unei investigații WDR și NDR.

Proiectul militar, denumit „Sciții” („Skif”), ar reprezenta o nouă formă de descurajare nucleară și ar putea schimba echilibrul strategic global, în contextul în care Moscova caută alternative mai ieftine și mai greu de neutralizat decât submarinele nucleare.

Orașul Severodvinsk, situat în nord-vestul Rusiei, la Marea Albă, este cunoscut pentru industria construcțiilor navale. Încă din perioada sovietică, aici funcționează mai multe șantiere navale, inclusiv pentru submarine. Tot aici se află și portul de bază al unei nave care, la prima vedere, nu pare neobișnuită. Se numește „Zvezdochka” („Steluța”, în limba rusă), are 96 de metri lungime și aproape 18 metri lățime.

Potrivit informațiilor obținute de WDR și NDR, serviciile secrete occidentale din cadrul NATO monitorizează de ceva timp această navă cu atenție sporită.