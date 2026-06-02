Penthouse, caviar și elicopter până la stadion. Pachet de 1 milion de $ la un hotel de lux din New York, pentru finala Cupei Mondiale

Fanii fotbalului care vor să trăiască finala Cupei Mondiale într-un mod cu totul spectaculos au acum la dispoziție o experiență de lux la The Mark Hotel din Manhattan. Condiția este să fie dispuși să plătească un milion de dolari pentru un pachet exclusivist care combină bilete la finală, cazare într-un penthouse de lux din New York și transfer privat cu elicopterul până la stadion, scrie Euronews.

Hotelul The Mark, aflat în Upper East Side, una dintre cele mai exclusiviste zone din Manhattan, a lansat un pachet de un milion de dolari, echivalent cu aproximativ 861.540 de euro, destinat unui grup de șase persoane. Oferta include acces premium la finala Cupei Mondiale, cazare de lux și o serie de servicii speciale gândite pentru un weekend memorabil.

Pachetul poartă numele „The Mark World Cup Extravaganza”, iar hotelul îl descrie drept o experiență extraordinară, creată pentru cei care se așteaptă ca fiecare moment să se desfășoare la cel mai înalt nivel de lux, intimitate și acces exclusiv.

Experiența este programată în jurul weekendului final al turneului și include patru nopți de cazare în penthouse-ul hotelului, alături de acces premium la finala Cupei Mondiale. Meciul decisiv va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium, în statul vecin New Jersey.

Un penthouse pentru „regii” fotbalului

Elementul central al pachetului este accesul exclusiv la The Mark Penthouse. Apartamentul se întinde pe ultimele două etaje ale hotelului și este considerat unul dintre cele mai mari penthouse-uri hoteliere din Statele Unite. Pentru weekendul finalei Cupei Mondiale, acesta va deveni un adevărat cartier general privat pentru oaspeți.

Cei șase invitați vor beneficia de patru nopți de cazare în penthouse, în perioada 16-21 iulie. În plus, pachetul include două camere suplimentare pentru personal, echipa de securitate sau alți însoțitori de călătorie.

Oaspeții vor avea la dispoziție întregul spațiu al ultimelor două etaje ale hotelului, servicii permanente de majordom, disponibile 24 de ore din 24, dar și un terapeut de masaj la cerere. Experiența mai include o croazieră privată prin portul New York, cu trecere pe lângă Statuia Libertății.

Salon privat pentru vizionarea meciurilor

Pentru cei care vor să urmărească fiecare moment important înaintea finalei, penthouse-ul va fi transformat într-un salon privat de vizionare, cu un nivel de confort specific hotelurilor de lux.

Ecrane supradimensionate vor transmite meciurile pe tot parcursul weekendului, în timp ce oaspeții se vor putea relaxa în zone de lounge elegante, cu vedere panoramică asupra orașului. Atmosfera va fi completată de divertisment atent selectat și de servicii dedicate pe toată durata șederii.

În plus, invitații vor avea acces la o sală de fitness privată și la o zonă de cold plunge, de unde vor putea admira priveliștea spectaculoasă a Manhattanului.

Martini, caviar și priveliști spre Central Park

Pe măsură ce soarele apune peste Manhattan, atenția se mută pe celebra terasă a hotelului The Mark. Aflată deasupra Madison Avenue, terasa oferă priveliști largi asupra Central Park și asupra orizontului orașului.

Aici, oaspeții vor putea savura martini și caviar oferit de Caviar Kaspia at The Mark. Accesul la terasa privată este exclusiv, iar experiența este gândită ca un moment de rafinament absolut înaintea marii finale.

Transfer cu elicopterul la finala Cupei Mondiale

Momentul principal al pachetului vine în ziua finalei Cupei Mondiale. În loc să stea în trafic pentru a traversa râul Hudson spre New Jersey, oaspeții vor fi transportați cu elicopterul privat de la Manhattan până la stadion.

La MetLife Stadium, aceștia vor avea locuri premium la mijlocul terenului, poziții de vizionare la marginea gazonului și acces într-un lounge exclusivist de ospitalitate. Pachetul mai include intrare dedicată în stadion, servicii premium în ziua meciului și cadouri comemorative.

După fluierul final și ceremonia de decernare a trofeului, invitații se vor întoarce la The Mark pentru o celebrare privată deasupra orașului.

Pentru unii, aceasta ar putea fi experiența supremă de călătorie dedicată fotbalului. Pentru alții, rămâne doar o extravaganță inaccesibilă. Cert este că The Mark Hotel a dus ideea de lux sportiv la un nivel greu de egalat.