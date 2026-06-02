Cei mai importanţi fotbalişti care ratează Cupa Mondială 2026. De la Kvaratskhelia sau Osimhen până la întreaga naţională a Italiei

Khvicha Kvaratskhelia, de la PSG, ratează CM 2026. Sursa foto: Hepta

Astăzi facem o trecere în revistă a celor mai importanţi jucători care ratează Campioantul Mondial din acest an. Începem cu superstarul de 140 de milioane al celor de la Paris Saint Germain, Khvicha Kvaratskhelia. Georgianul a câştigat, sâmbătă, UEFA Champions League, dar nu va merge în America după ce echipa sa a ratat calificarea la turneul final.

Într-o situaţie similară se află atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski. La 37 de ani, polonezul a fost un jucător important pentru catalani într-un sezon în care echipa a reuşit să câştige prima ligă din Spania. La fel, Victor Osimhen va urmări doar de acasă meciurile spectacol întrucât Nigeria a pierdut într-un mod dramatic calificarea la turneul final, fiind eliminată ruşinos de Republica Democrată Congo.

De la jucători care au ratat cu totul calificarea, trecem la fotbalişti care îşi vor susţine colegii de acasă. Carlo Ancelotti pleacă la drum fără tinerii minune ai Braziliei, Estevao si Rodrigo, amândoi accidentaţi. O accidentare îl ţine departe de terenul de fotbal şi pe olandezul Xavi Simons. Legenda Luis Suarez a sperat până în ultima secundă că va fi convocat pentru un ultim turneu final, dar nici uruguayanul nu va participa la această ediţie.

Italia ratează pentru a treia oară calificarea la cel mai important turneu din fotbal. Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali sau Nicolo Barella sunt doar câţiva dintre cei mai importanţi jucători care până în acest moment nu apucă să joace niciodată la un turneu final de Campionat Mondial.