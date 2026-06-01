O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum ne jefuiesc”

O femeie de 25 de ani a avut un adevărat șoc când a găsit un bon de cumpărături de la Walmart din 2006, păstrat de mama ei. Prețurile de atunci, mult mai mici decât cele de astăzi, au uimit-o și au stârnit rapid reacții pe rețelele sociale, scrie The New York Post.

Mulți americani și-ar dori să se poată întoarce la prețurile mici de altădată din magazinele alimentare.

Să plătești astăzi mai puțin de 1,50 dolari pentru un carton cu 12 ouă pare aproape un vis pentru orice cumpărător atent la buget. Însă un bon vechi de la Walmart, din 3 iunie 2006 și devenit recent viral, le amintește dureros utilizatorilor de pe rețelele sociale cât de mici erau odinioară prețurile la produsele de zi cu zi. Iar tinerii din Generația Z, deja afectați de inflație și de costurile tot mai mari, privesc cu uimire prețurile din supermarket de acum aproape două decenii.

„Am găsit bonul de cumpărături al mamei mele din 2006 și am căzut în genunchi, Doamne”, a scris Kylei, în vârstă de 25 de ani, pe X, unde mesajul ei a ajuns la peste 12 milioane de utilizatori. Ea a publicat și o fotografie cu bonul șifonat, care arăta că mama sa plătise doar 161,87 dolari pentru 79 de produse cumpărate de la Walmart, aproape cu 20 de ani în urmă.

„Îți vine rău”, a comentat ea, reacționând la indignarea internauților față de diferența uriașă dintre prețurile alimentelor din 2006 și costurile foarte ridicate din 2026. „Acel bon ar fi acum de cel puțin 300 de dolari”, a scris, revoltat, un alt tânăr utilizator.

Printre produsele care erau mult mai ieftine în 2006 sunt ouăle, cerealele, roșiile, muștarul, mazărea dulce și ketchupul.

În 2006, un carton de ouă o costa pe mama tinerei 1,28 dolari. Astăzi, la Walmart, 12 ouă brune provenite de la găini crescute liber costă 2,66 dolari, ceea ce înseamnă o creștere de 108%.

Aproximativ un kilogram de roșii costa atunci 3,04 dolari. Astăzi, aceeași cantitate ar ajunge la 4,85 dolari, iar în cazul roșiilor cherry la 12,42 dolari, o creștere de 309%.

Cerealele au înregistrat unele dintre cele mai mari scumpiri. Dacă în 2006 costau 1,86 dolari, cele mai multe cereale vândute astăzi la Walmart ajung la 5-6 dolari.

O pungă de mazăre dulce costa 33 de cenți în 2006. Astăzi, aceeași pungă costă 2,48 dolari. Ketchupul a crescut de la 1,94 dolari la aproape 5 dolari, adică o scumpire de 158%.

„Ne jefuiesc pe față”, s-a plâns un alt tânăr din Generația Z.

„Pe vremuri eram o țară adevărată”, a scris, la fel de nemulțumit, un alt tânăr.

În Statele Unite, inflația se menține la un nivel ridicat pe fondul războiului cu Iranul. De fapt, prețurile la alimente și energie au crescut în aprilie în cel mai rapid ritm din ultimii trei ani, din cauza problemelor de transport și a crizei combustibililor, potrivit datelor publicate joi de Biroul de Analiză Economică al Departamentului Comerțului.

Prețurile alimentelor consumate acasă au crescut în aprilie cu 2,9% față de aceeași lună a anului precedent, potrivit indicelui prețurilor de consum al Departamentului Muncii. Consumatorii din orașele americane au plătit luna trecută cu 6,5% mai mult pentru fructe și legume proaspete decât în aprilie 2025 și cu 8,8% mai mult pentru carne.

Datele publicate de Biroul de Recensământ al SUA arată, de asemenea, că familiile de patru persoane cheltuiesc în medie peste 17.000 de dolari pe an pe alimente în state precum California, Hawaii și Texas, pe fondul costurilor mai mari de transport, al problemelor cauzate de vreme și al conflictelor globale.

O analiză realizată recent de Consumer Reports a identificat cele mai scumpe și cele mai ieftine supermarketuri din Statele Unite. Whole Foods Market a fost desemnat cel mai scump lanț, cu prețuri cu aproape 40% mai mari decât cele de la Walmart, retailer folosit ca reper în studiu. Cel mai ieftin lanț pentru cumpărături alimentare a fost Costco Wholesale, potrivit analizei, cu prețuri cu 21,4% mai mici decât Walmart. Pe locul următor s-a aflat BJ’s Wholesale Club, cu prețuri mai mici cu 21%.