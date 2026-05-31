„Am fost la cinci secunde de moarte”: Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, despre Șahtior și rezistența în fața Rusiei

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a fost la București pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu. Sursa foto: Hepta

Rinat Ahmetov, patronul Șahtior Donețk și al uzinei Azovstal, a vorbit, într-un interviu pentru The Guardian, unul dintre puținele pe care le-a oferit, despre pasiunea sa pentru fotbal, viitorul viitorul Șahtiorului, relația cu Mircea Lucescu și viitorul Ucrainei după război. Cel mai bogat om din Ucraina a dezvăluit că era să moară în aceeași explozie în care a murit predecesorul său, Ahat Bragin. Despre Mircea Lucescu a avut doar cuvinte de laudă. „Am împărțit atât suferința, cât și bucuria”, a spus Ahmetov despre anii în care Lucescu a fost antrenor la Șahtior Donețk.

Ahmetov a spus că locuiește permanent în Ucraina de la începutul invaziei. S-a întâlnit cu reporterul The Guardian, Nick Ames, în Kiev într-o dimineață după un raid aerian al Rusiei, în care au fost uciși 25 de oameni.

Președintele Șahtior Donețk s-a aflat în capitala Ucrainei pentru a marca aniversarea de 90 de ani a clublui de fotbal, ale cărei încercări din ultimul deceniu și jumătate sunt fără egal.

Au trecut și 30 de ani de când Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina și, probabil, cel mai influent om de afaceri din Europa de Est, a devenit președintele clubului Șahtior. Clubul a fost o pasiune de-o viață, doar o față a unei cariere ale cărei complexități dincolo de fotbal au fost documentate pe larg. Influența lui Ahmetov se întinde în întreaga țară și dincolo de ea, cel mai vizibil prin locuri precum Azovstal, combinatul siderurgic care a devenit simbol al rezistenței unei națiuni în 2022.

Afacerile sale din Donbas au fost grav afectate de când Rusia a intrat în regiune în 2014. Șahtior a fost nevoit să plece, dar a devenit un simbol al țării, revenind în Liga Campionilor și ajungând în acest sezon în semifinalele Conference League. Invazia Rusiei le-a complicat drumul înapoi spre zilele de glorie. Acest drum, spune Ahmetov, se poate încheia doar odată cu întoarcerea pe stadionul Donbas Arena plin în Donețk.

Șahtior a devenit un ambasador puternic al Ucrainei după ce și-a pierdut casa în urma invaziei Rusiei. Cât de important este acest lucru?

Rinat Ahmetov: Șahtior a fost întotdeauna pro-ucrainean, întotdeauna patriotic. Mulți oameni poate nu au observat acest lucru. În 2007, când situația era foarte diferită în Donbas, am creat un nou emblema pe care scria „Șahtior” în stil ucrainean, nu în stil rusesc. A fost un răspuns la un sondaj în rândul suporterilor noștri. Abia acum, după invazia la scară largă, toată lumea realizează cât de puternică este poziția ucraineană a lui Șahtior. Suntem un ambasador al Ucrainei în lume, arătând că luptăm pentru independență, libertate și suveranitate. Dar practic fiecare ucrainean este un ambasador al țării sale.

Deții cel mai puternic club din Europa de Est. Cum a început acest drum, când erai copil în Donbasul anilor ’70?

Rinat Ahmetov: În copilărie ne jucam toată ziua, chiuleam de la ore sau ajungeam târziu. Am crescut în Donețk, chiar lângă aeroport. Din 2014 au avut loc multe lupte în apropiere. Era un vis să merg la stadion și să susțin Șahtior, dar nu aveam bani de bilete. Uneori ne urcam pe o movilă de pietre afară ca să vedem meciurile. Acasă aveam un televizor vechi, cu imagine slabă, așa că era dificil.

Îmi doream să devin fotbalist. Odată am fost bolnav și mama m-a dus la spital. Avea o geantă mare, dar nu erau niciodată bani în ea. I-am promis: „Mamă, când voi crește voi deveni fotbalist și voi câștiga mulți bani; nu pierde acea geantă.” Am câștigat banii, dar nu am mai găsit geanta. Nu am putut deveni fotbalist, dar am ajuns implicat în alt mod. Dacă îmi iei fotbalul, îmi scoți inima din piept fără anestezie.

Ce ai moștenit când ai devenit președinte al Șahtiorului în 1996? Era o situație sensibilă, având în vedere că predecesorul tău și fostul partener de afaceri, Ahat Bragin, a murit într-o explozie pe stadion în anul precedent. Clubul era în urma lui Dynamo Kiev.

Rinat Ahmetov: A fost tragic, era un prieten apropiat. Ne îndreptam spre un meci și, pentru că am întârziat cinci minute, el a sărit afară și a fugit. Eu l-am urmat și am fost la cinci secunde de explozie, la cinci secunde de moarte. Ar fi făcut lucruri frumoase pentru Șahtior dacă ar fi trăit.

După moartea lui, Șahtior a fost abandonat. Echipa nu avea stadion, bază de antrenament sau chiar un autocar. Jucătorii câștigau foarte puțin, 200–300 de dolari pe lună, iar clubul înregistra pierderi constante. Mulți din autorități, chiar și văduva lui Bragin, mi-au cerut să preiau clubul. Aveam 30 de ani, nu eram sigur dacă voi reuși în afaceri și nici dacă voi reuși cu Șahtior. Am devenit președinte în octombrie 1996 și am declarat că obiectivul este câștigarea campionatului. Toată lumea m-a considerat nebun.

Donbasul era un loc dur în anii ’90, iar mare parte din istorie este neclară. Un club de fotbal era o investiție riscantă. Cum ți-ai format încrederea?

Rinat Ahmetov: După prăbușirea Uniunii Sovietice, legăturile industriale și comerciale au fost distruse. Ucraina a trecut printr-o perioadă grea: șomaj, sărăcie, inflație anuală de 10.000% – era îngrozitor. Oamenii încercau doar să supraviețuiască. Am început să facem comerț cu cocs și cărbune, câștigând sume mici. Apoi am început să cumpărăm participații în companii industriale.

Am cumpărat participații la uzina Yenakiieve, unde muncitorii câștigau 45 de dolari pe lună și aveau întârzieri de plată de 10 luni. Când vezi o astfel de întreprindere, trebuie să investești, să motivezi oamenii și să creezi un produs competitiv global. La fel și în fotbal. Șahtior este pasiunea mea din copilărie și, în decizii grele, mă bazez pe inimă.

Ați schimbat regulile jocului la Șahtior prin aducerea de jucători și antrenori străini pentru a pune capăt dominației lui Dinamo Kiev. A fost o decizie conștientă?

Rinat Ahmetov: Prima dată când am adus aici un antrenor străin, pe Nevio Scala, oamenii m-au întrebat: „De ce nu ești patriot?”. Pentru mine, un patriot nu trebuie neapărat să se fi născut sau să fi crescut în Ucraina, ci să fie cineva care lucrează în beneficiul Ucrainei. Scala ne-a ajutat să câștigăm primul nostru titlu în 2002; nu se temea de Valeri Lobanovski, așa cum se temeau mulți antrenori ucraineni. Șapte ani mai târziu, cu Mircea Lucescu, am câștigat Cupa UEFA și am fost incredibil de mândru.

Cum ați descrie relația dumneavoastră cu Mircea Lucescu?

Rinat Ahmetov: Am împărțit atât suferința, cât și bucuria. Când câștigam, plângeam de emoție. Când pierdeam, plângeam de tristețe. Am câștigat 22 de trofee împreună în 12 ani. Aveam mentalități și gusturi asemănătoare în multe privințe. Ne doream ca echipa să practice un fotbal spectaculos și ofensiv. Am apreciat foarte mult munca pe care o făcuse în Turcia. Din nou, mi-am ascultat inima, ne-am întâlnit, am avut încredere unul în celălalt și, în cele din urmă, am obținut rezultate extraordinare. Era un om foarte inteligent; odihnească-se în pace.

Cum ați dori să arate clubul peste zece ani, când Șahtior va împlini 100 de ani?

Rinat Ahmetov: Jucând cu mândrie pe stadionul nostru dintr-un Donețk ucrainean, unde vom auzi din nou imnul Ligii Campionilor și imnul național. Privesc viitorul cu mult optimism. Ucraina va rezista, va deveni membră a Uniunii Europene, iar cetățenii săi vor trăi într-un stat european liber, democratic și prosper. Fotbalul ucrainean va ajunge la un nou nivel. Sper că ne vom întâlni din nou și îmi veți spune: „Rinat, ai avut dreptate să crezi asta.”

Ați vizitat Mariupolul chiar înainte de invazia la scară largă din februarie 2022. Apoi uzina dumneavoastră, Azovstal, a devenit ultimul bastion de rezistență al orașului...

Rinat Ahmetov: M-am întâlnit cu oamenii de la Azovstal și de la combinatul Illici și am repetat că Mariupolul face parte din Ucraina. Când au venit rușii, nimeni nu îi întâmpina pe soldații lui Putin cu flori. Chiar și copiii mici luau ce găseau la îndemână, pietre și bolovani, și erau pregătiți să lupte.

După distrugerea Mariupolului, apărătorii din Azovstal au rămas pe poziții și au rezistat în fața a 73.000 de soldați ruși. Există un comandant legendar, Denys Prokopenko, cu indicativul „Redis”. Îl sunam de mai multe ori pe zi și eram impresionat de forța și curajul său. Nu am auzit niciodată panică în vocea lui. Toți erau conștiincioși, demni și gata să-și dea viața pentru fiecare palmă de pământ.

Dar pe 20 mai 2022 au primit ordinul de a se preda. Am vorbit cu el cu 15 minute înainte de ieșirea din Azovstal. L-am întrebat: „Denys, ce pot face pentru tine? Ce pot face pentru oamenii tăi?” Mi-a răspuns: „Nu vă faceți griji pentru mine, aveți grijă de oamenii mei.” Știa că va ajunge în captivitate, dar nu a cerut niciun privilegiu personal. Așa a luat naștere proiectul „Inima Azovstalului”, care sprijină apărătorii Mariupolului și familiile lor. Le-am promis că îi voi ajuta și voi face tot ce este posibil.

Totuși, în Ucraina ați fost perceput diferit de-a lungul timpului, mai ales înainte de 2014. Unii v-au pus la îndoială loialitatea și au sugerat că ați ezitat să alegeți o tabără. Cum răspundeți?

Rinat Ahmetov: Am fost întotdeauna sincer cu oamenii, cu guvernul și cu comunitatea internațională. Am încercat mereu să acționăm cât mai transparent posibil. Poate că oamenii au nevoie de timp pentru a vedea clar că ceea ce facem urmărește scopuri firești și corecte.

Dar cea mai importantă dorință a mea a fost întotdeauna ca Ucraina să rămână unită, liberă, democratică și prosperă și să devină membră a Uniunii Europene. Șahtior joacă în competițiile europene. Evoluăm după cele mai civilizate reguli europene. La fel, mi-am dorit întotdeauna ca și afacerile ucrainene să funcționeze după aceste reguli. Ne-am obișnuit cu ele de mult timp și ne plac.

Cum ați reacționat în zilele de dinainte de 24 februarie 2022, când războiul la scară largă părea inevitabil?

Rinat Ahmetov: Am ajuns la Kiev pe 23 februarie pentru a participa la o întâlnire organizată de președintele Volodimir Zelenski pentru oamenii de afaceri. Un jurnalist m-a întrebat ce voi face dacă a doua zi va începe o invazie la scară largă. Am răspuns: „Voi rămâne în Ucraina. Nu voi pleca nicăieri. Îi voi ajuta pe militarii noștri să reziste și îi voi ajuta pe civili să supraviețuiască.” Și cred că mi-am respectat promisiunea.

Cum este relația dumneavoastră cu președintele Zelenski?

Rinat Ahmetov: Ultima dată l-am văzut pe 23 februarie 2022. Nu ne-am mai întâlnit de atunci. El știe că sunt permanent în Ucraina și că nu am plecat din țară și cred că este conștient de ceea ce fac pentru a susține Ucraina. Așadar, nu au existat relații tensionate între noi de atunci.

Ucraina a rezistat datorită curajului și rezilienței poporului său, ale forțelor armate și ale lumii civilizate care o sprijină. Și datorită curajului și rezilienței președintelui nostru. Merită multe laude pentru faptul că putem vorbi acum, la Kiev, în casa în care mi-am petrecut primele ore ale invaziei la scară largă. Nu a fugit, a rămas aici cu noi și s-a dovedit a fi un om curajos, cu un caracter puternic. Face tot ce poate pentru a ne apăra suveranitatea, independența și libertatea.

Ce rol ar trebui să joace oameni ca dumneavoastră în reconstrucția Ucrainei după război?

Rinat Ahmetov: Investiții – de exemplu în metalurgie, energie, sectorul financiar și fotbal, la toate nivelurile. Văd trei moduri în care un acord de pace poate evolua. În primul rând, o pace justă, în care Ucraina revine la granițele sale internaționale din 1991. Desigur, Rusia trebuie să plătească despăgubiri pentru daunele provocate. În al doilea rând, o pace durabilă, care să transforme Ucraina într-un stat european liber, prosper și democratic. A treia variantă este o pace falsă, spre care Rusia încearcă să ne împingă. Militarii noștri, apărătorii noștri și partenerii internaționali luptă pentru ca Ucraina să obțină o pace reală și sustenabilă.

Credeți că o astfel de pace este mai aproape?

Rinat Ahmetov: Cred că ne îndreptăm treptat spre ea. Trupele lui Putin s-au împotmolit. Pentru mine, paharul este pe jumătate plin. Alții spun că este pe jumătate gol, dar eu văd că încă există apă în el. Unii spun că Putin nu are niciun motiv să încheie acest război. Eu cred contrariul: nu are niciun motiv să îl continue. Mi se spune că Ucraina are multe probleme. Sigur că are, dar într-un stat liber și democratic nimeni nu încearcă să le ascundă. Rusia are probleme? Cred că mult mai multe, doar că sunt ținute sub preș. Economia Rusiei reprezintă doar 2% din PIB-ul mondial. Și cât investește Rusia în tehnologie? Zero. Sunt mai puțin pregătiți pentru provocările viitorului.