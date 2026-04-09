Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu, la Bucureşti. "M-a învățat să beau vin. Eu l-am învățat karaoke"

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu, la Bucureşti. Sursa foto: Hepta

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, care este şi patronul echipei Şahtior Doneţk, unde Mircea Lucescu a antrenat vreme de 12 ani, a venit, joi, la Bucureşti, pentru a-i aduce un ultim omagiu antrenorului român care a murit la vârsta de 80 de ani. Ahmetov şi-a făcut apariţia, la Arena Naţională, flancat de bodyguarzi, și a depus la catafalc buchete de trandafiri roșii. A încercat să-l consoleze pe Răzvan Lucescu, apoi a rememorat momentele frumoase pe care le-a trăit alături de "Il Luce".

Omul de afaceri ucrainean a fost însoţit la catafalc de Darijo Srna, căpitanul lui Șahtior de pe vremea când Mircea Lucescu era antrenor la Donețk. Rinat Ahmetov a povestit cum Mircea Lucescu l-a învăţat să bea vin.

› Vezi galeria foto ‹

"Am venit pentru prietenul meu. E o tragedie atât pentru România, cât și pentru Ucraina. Am câștigat împreună multe trofee. Am lucrat împreună 12 ani. Trebuie să fiți mândri de el.

Mircea a avut o viață fericită. El nu putea fără muncă. Mircea Lucescu m-a învățat să beau vin. Eu l-am învățat karaoke. Am rememorat împreună cu Răzvan cum ne-a bătut, nu am uitat acea înfrângere. Fiul lui e pe drumul cel bun, e un antrenor top", a spus Ahmetov, la plecarea de la Arenă.

"Am venit să-mi iau rămas-bun de la prietenul meu. Este o tragedie mare pentru toată lumea. Împreună am câștigat Cupa UEFA, 6 Cupe și 7 Supercupe. El a fost prietenul meu, iar eu mă mândresc cu prietenia noastră. Vă doresc și vă urez să vă mândriți cu un astfel de om!

A fost un mare antrenor și un mare om, care a trăit o viață fericită. Nu a putut să stea fără să lucreze, a luptat mereu. Eu am venit aici să-mi iau rămas-bun de la el și să-mi arăt recunoștința față de el, ca mare antrenor și mare om.

Doamnei Neli și lui Răzvan le transmit condoleanțe. Sunt o familie frumoasă, bună”, a spus Ahmetov la Liga Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Mircea Lucescu este al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului, cu 35 de trofee în vitrină, pe doi fiind Pep Guardiola, tehnicianul celor de la Manchester City (40 de trofee). Primul loc este ocupat de Sir Alex Ferguson, care a reușit să își adjudece 49 de trofee, cele mai multe dintre ele la Manchester United (38).