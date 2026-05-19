Federația Internațională de Gimnastică a ridicat toate restricțiile pentru sportivii din Rusia și Belarus

1 minut de citit Publicat la 10:57 19 Mai 2026 Modificat la 10:57 19 Mai 2026

Gimnasta rusă Milana Kaiumova. Foto: Profimedia Images

Federația Internațională de Gimnastică a ridicat toate restricțiile impuse sportivilor din Rusia și Belarus, care vor putea concura imediat sub steagurile naționale pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Comitetul Executiv al forului a anunțat pe 18 mai că a „decis ridicarea tuturor restricțiilor aplicabile sportivilor ruși și belaruși din februarie 2022, cu efect imediat”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial, preluat de Kyiv Independent.

Federația Internațională de Gimnastică, cunoscută și sub denumirea World Gymnastics, este organismul care coordonează competițiile internaționale din toate disciplinele gimnasticii.

Decizia anulează restricțiile introduse în martie 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. La acel moment, federația a interzis participarea sportivilor din Rusia și Belarus la competițiile internaționale și a impus măsuri mai ample împotriva evenimentelor și simbolurilor naționale asociate celor două țări.

Ulterior, sportivii ruși și belaruși au fost lăsați să revină în competiții ca participanți neutri, începând de la finalul anului 2024, însă fără dreptul de a concura sub steagul sau imnul național.

Noua decizie restabilește drepturile complete de participare în toate cele cinci discipline aflate sub autoritatea World Gymnastics: gimnastică artistică, gimnastică ritmică, gimnastică acrobatică, gimnastică aerobică și trambulină.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a avut un impact devastator asupra comunității sportive ucrainene, sute de sportivi și antrenori fiind uciși, iar sute de baze sportive au fost avariate sau distruse în atacurile cu rachete și drone lansate de Rusia.

În ultima perioadă însă, sportivii ruși și belaruși au început treptat să revină în competițiile internaționale, pe măsură ce marile organisme sportive, inclusiv Comitetul Internațional Olimpic și Comitetul Internațional Paralimpic, au relaxat restricțiile impuse după invazie.