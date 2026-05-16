David Beckham a devenit primul sportiv britanic cu o avere de peste un miliard de lire sterline

Publicat la 19:04 16 Mai 2026

Fostul fotbalist David Beckham a devenit primul sportiv britanic cu o avere de peste un miliard de lire sterline, conform clasamentului din 2026 al celor mai bogaţi oameni din Marea Britanie, publicat de ziarul Sunday Times, scrie L'Equipe, citată de Agerpres.

Un triumf financiar pentru fostul căpitan al Angliei, care, împreună cu soţia sa, Victoria, se numără acum printre cele mai bogate persoane din Regatul Unit.

La 51 de ani, David Beckham continuă să doboare recorduri, de data aceasta în afara terenului. Conform clasamentului The Sunday Times al celor mai bogaţi oameni din Marea Britanie, fostul mijlocaş al lui Manchester United, Real Madrid şi Paris Saint-Germain are acum o avere estimată la peste 1,185 miliarde de lire sterline (aproximativ 1,36 miliarde de euro). El devine astfel primul sportiv britanic din istorie care atinge acest nivel.

Conform acestui clasament, Beckham este al doilea printre cele mai bogate figuri sportive britanice, în spatele lui Bernie Ecclestone, fostul şef al Formulei 1, cu o avere estimată de 2 miliarde lire sterline. În acest clasament, pilotul Lewis Hamilton, septuplu campion mondial, ocupă locul 5 cu 435 milioane lire sterline.

Această avere colosală a lui Beckham se explică atât prin cariera sa sportivă, cât şi prin numeroasele sale investiţii şi contracte comerciale.

De la retragerea sa în 2013, englezul a dezvoltat un adevărat imperiu în jurul imaginii sale, cu parteneriate globale, mărci de modă şi, mai presus de toate, rolul său de coproprietar al Inter Miami, clubul unde joacă Lionel Messi, ceea ce explică atractivitatea clubului şi, prin urmare, profitabilitatea sa.

Împreună cu soţia sa, Victoria Beckham, fostul căpitan al Angliei îşi confirmă tranziţia de succes în afaceri. Comparativ cu acelaşi clasament de anul trecut, cuplul şi-a dublat averea, estimată la 500 de milioane de lire sterline în 2025.