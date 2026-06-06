Cum va arăta iarna 2026-2027: Meteorologii vorbesc despre un sezon total diferit. „Trio”-ul care va schimba vremea în Europa

2 minute de citit Publicat la 08:00 06 Iun 2026 Modificat la 08:00 06 Iun 2026

Primele indicii despre cum ar putea arăta iarna 2026-2027. Foto: Severe-Weather.eu

Două dintre cele mai importante fenomene care influențează vremea la nivel global se dezvoltă simultan și ar putea avea un impact major asupra iernii 2026-2027. Potrivit Severe Weather, un posibil Super El Niño se intensifică rapid în Oceanul Pacific, în timp ce în stratosferă are loc o schimbare importantă a circulației vânturilor. Specialiștii spun că, împreună cu vortexul polar, aceste fenomene formează un „trio” care poate influența traseul curenților atmosferici, distribuția maselor de aer rece și cantitățile de zăpadă încă înainte de începerea iernii.

O schimbare majoră în stratosferă

Datele actuale arată că fenomenul cunoscut sub numele de Oscilația Cvasi-Bienală (QBO) intră într-o nouă fază. Acesta reprezintă alternanța regulată a vânturilor din stratosfera tropicală între direcția estică și cea vestică.

Observațiile recente confirmă instalarea unei faze vestice (QBO pozitiv), care coboară treptat prin stratosferă și este așteptată să atingă intensitatea maximă chiar înainte de debutul iernii 2026-2027.

Potrivit meteorologilor, această schimbare ar putea modifica modul în care energia atmosferică este transferată către regiunile polare și, implicit, modul în care evoluează vortexul polar în sezonul rece.

El Niño se dezvoltă rapid și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din istorie

În paralel, temperaturile din Pacificul tropical cresc accelerat. Pragul oficial pentru declararea unui episod El Niño a fost deja depășit, iar modelele meteorologice indică posibilitatea apariției unui Super El Niño.

Analizele arată că un val uriaș de apă caldă aflat sub suprafața oceanului, cunoscut sub numele de „unda Kelvin”, s-a intensificat puternic în ultimele săptămâni. În unele zone, temperaturile sunt cu până la 8 grade Celsius peste normal.

Mai multe modele climatice internaționale, inclusiv cele ale NOAA (SUA), ECMWF (Europa) și Biroului Australian de Meteorologie, indică un consens: episodul El Niño care se dezvoltă acum ar putea rivaliza cu cele mai puternice înregistrate de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Ce înseamnă pentru Europa

Analiza compară actuala configurație atmosferică cu ierni similare din trecut, caracterizate de combinația dintre El Niño și faza vestică a QBO.

Pentru Europa, rezultatele sugerează o probabilitate mai mare ca temperaturile să fie peste media obișnuită în timpul iernii.

Explicația este legată de prezența unor zone de presiune joasă în nordul continentului, care favorizează pătrunderea mai frecventă a aerului umed și mai blând din Atlantic.

În ceea ce privește zăpada, modelele istorice indică o tendință de deplasare a ninsorilor către regiunile nordice și nord-vestice ale Europei, inclusiv spre Marea Britanie, Irlanda și nordul continentului.

În schimb, sudul și sud-estul Europei au avut, în situații similare, cantități mai reduse de zăpadă, pe fondul accesului mai limitat la mase de aer suficient de reci.

Vortexul polar rămâne cheia

Meteorologii subliniază însă că evoluția finală a iernii va depinde și de comportamentul vortexului polar.

Un vortex polar slăbit poate permite aerului foarte rece din zona arctică să coboare spre latitudini mai joase, inclusiv în Europa. În schimb, un vortex puternic tinde să mențină frigul în apropierea Polului Nord.

Deocamdată, analiza indică un risc moderat de perturbare a vortexului polar în timpul iernii, însă specialiștii avertizează că aceste procese vor trebui monitorizate atent în lunile următoare.

Mteorologii atrag atenția că estimările pentru iarna 2026-2027 sunt realizate cu multe luni înainte de sezonul rece și pot suferi modificări pe măsură ce apar date noi.

Totuși, faptul că atât El Niño, cât și schimbarea majoră a circulației vânturilor din stratosferă evoluează în direcția anticipată oferă meteorologilor primele indicii despre modul în care s-ar putea contura vremea în emisfera nordică în sezonul rece următor.