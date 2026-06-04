Antena 3 CNN Meteo Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de ploi torențiale și descărcări electrice

Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de ploi torențiale și descărcări electrice

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 12:20 04 Iun 2026 Modificat la 12:20 04 Iun 2026
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fulger
Avertizări imediate de vreme rea în România. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis o avertizare nowcasting cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița.

Avertizarea a intrat în vigoare la ora 12:05 și e valabilă până la ora 13:15.

În județul Prahova vor fi afectate Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Cerașu, Azuga, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Talea.

În județul Dâmboviţa, avertizarea meteo vizează localitățile Bezdead și Moroeni.

În aceste zone vor fi averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice.

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Etichete: avertizare meteo ANM avertizare nowcasting cod portocaliu

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