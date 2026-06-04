Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de ploi torențiale și descărcări electrice

Meteorologii au emis o avertizare nowcasting cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița.
Avertizarea a intrat în vigoare la ora 12:05 și e valabilă până la ora 13:15.
În județul Prahova vor fi afectate Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Cerașu, Azuga, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Talea.
În județul Dâmboviţa, avertizarea meteo vizează localitățile Bezdead și Moroeni.
În aceste zone vor fi averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice.
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