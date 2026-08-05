În 1944, în Polonia ocupată de naziști a avut loc o misiune îndrăzneață. Cum au obținut britanicii „arma minune” a lui Hitler

Naziștii au început să dezvolte racheta V2 în 1936. Foto: GettyImages

Pe 6 august 1944, Armata Roșie a Uniunii Sovietice a ajuns în satul Blizna, la nord-vest de Rzeszów, în Polonia, eliberându-l de ocupația nazistă. O așezare rurală izolată, înconjurată de câmpuri agricole și păduri dese de pini, ar fi putut părea de mică importanță militară. Cu toate acestea, craterele adânci din pădure, resturile metalice și construcțiile sugerau scopul său secret, scrie BBC.

Înainte ca naziștii să se retragă cu câteva zile înainte, Blizna fusese locul de testare pentru o nouă armă, una despre care Adolf Hitler spera că va schimba cursul războiului împotriva Aliaților Occidentali. Cunoscută de germani sub numele de Vergeltungswaffe (Arma Răzbunării) 2, racheta V2 a fost prima armă balistică modernă din lume. Proiectată de inginerul Wernher von Braun, cu o rază de acțiune de aproximativ 280 km și un focos care cântărea o tonă, viteza supersonică și altitudinea mare de zbor a rachetei au făcut-o o „armă minune”, capabilă să explodeze fără avertisment în orașele pe care le viza.

Dar în vara anului 1944, părți ale rachetei V2 au fost introduse ilegal din Polonia în Marea Britanie, într-una dintre cele mai îndrăznețe misiuni secrete din cel de-al Doilea Război Mondial.

Naziștii au început să dezvolte racheta V2 în 1936. Cu toate acestea, serviciile secrete britanice nu au știut de existența rachetei până la începutul anului 1943, așa cum au declarat experții pentru BBC în documentarul din 1977, The Secret War. „Existau puține informații înainte de 1939 conform cărora germanii ar putea dezvolta rachete cu rază lungă de acțiune”, a spus Dr. RV Jones, șeful serviciilor științifice aeriene. „Apoi nu am mai auzit nimic până în decembrie 1942, când un nou agent, care s-a dovedit a fi un inginer chimist danez, ne-a spus că a auzit o conversație la Berlin între doi ingineri care au spus că o nouă armă este dezvoltată și testată pe coasta Mării Baltice.”

Punctul de cotitură a venit în 1943, când doi generali germani care fuseseră capturați separat au fost aduși în Marea Britanie pentru interogatoriu – și apoi li s-a permis să vorbească singuri, fără să bănuiască că în cameră erau instalate microfoane. Au dezbătut de ce rachetele nu fuseseră încă folosite, spunând că ceva trebuie să fi mers prost, deoarece li se spusese cu mai bine de un an înainte că armele vor fi gata în doar câteva luni. Potrivit lui Jones, unul dintre ei a spus: „Ei bine, suntem undeva lângă Londra și nu am auzit nicio bubuitură, așa că nu s-ar fi putut întâmpla nimic”.

După cum își amintea Jones în 1977, „[Anastul serviciilor de informații] Charles Frank... stătea chiar vizavi de mine și, dintr-o dată, a ridicat privirea de la raportul de interogatoriu și a spus: «Uite, ar fi bine să luăm acele rachete în serios.»”

Britanicii au descoperit centrul secret de cercetare V2 al naziștilor de la Peenemünde, pe o insulă aproape de coasta Mării Baltice, și l-au bombardat în august 1943. După raidul aerian, naziștii și-au mutat locul de testare, antrenament și lansare a rachetei V2 departe de Germania. Au ales o locație mai la est, în Polonia, la aproximativ 240 km sud de Varșovia, protejată de pădure. Blizna era considerată atât de importantă din punct de vedere strategic încât a fost vizitată în lunile următoare atât de Hitler, cât și de Heinrich Himmler.

Totuși, armele de testare V2 aveau o problemă care avea să le întârzie desfășurarea cu aproape un an. Majoritatea s-au dezintegrat în aer, puțin înainte de ținta lor, aflată la 320 km distanță, lângă râul Bug din estul Poloniei. Un detașament special de trupe germane a fost staționat acolo pentru a recupera bucățile rachetelor căzute pentru a fi analizate de oamenii de știință.

Ascuns sub legume

După cum a povestit însă în 1977 naratorul cărții „Războiul secret”, William Woollard, „principalul dezavantaj al acestei noi locații era că populația civilă locală nu era prea entuziasmată de armele secrete germane care cădeau din cer asupra lor. Mișcarea de rezistență poloneză le ceruse să încerce să adune epava înainte ca germanii să ajungă la ea”.

În mai 1944, o rachetă V2 s-a prăbușit – relativ intactă – pe malurile mlăștinoase ale râului Bug. Sătenii locali au acoperit-o cu stuf și l-au chemat pe un lider al rezistenței poloneze, locotenentul Tadeusz Jakobski. „Aici a aterizat racheta fără să explodeze”, a declarat el pentru BBC de la fața locului, 33 de ani mai târziu. „Germanii nu au reușit să o găsească și, după câteva zile, au încetat complet să o caute. Apoi am tras racheta la mal, iar echipa de experți a venit de la Varșovia pentru a o demonta.”

Piesele au fost încărcate în saci, care au fost ascunși sub legume și transportate cu căruțe la Varșovia, pe drumuri de țară puțin utilizate – umbrite de partizani înarmați în păduri. În ciuda controalelor de securitate constante din capitala Poloniei, fragmentele de rachetă au fost introduse ilegal cu succes în oraș, iar printre oamenii de știință însărcinați cu analiza componentelor electronice s-a numărat și fizicianul Janusz Groszkowski. Temându-se că laboratorul său de la universitate ar putea fi percheziționat de Gestapo, rezistența a decis că un apartament privat ar fi mai potrivit – apartamentul unui ofițer german neatent.

Operațiune ultrasecretă de extragere a componentelor

Unitățile electronice erau ascunse noaptea într-una dintre valizele ofițerului. „Înainte de vizita mea, acest caz a fost dus din camera ofițerilor în camera special pregătită pentru mine pentru a face ancheta”, a declarat Groshkowski pentru BBC. El lucra ore întregi în camera mică, existând pericolul constant ca ofițerul să se întoarcă pe neașteptate.

Totuși, Groszkowski a povestit: „[Asta] nu s-a întâmplat niciodată în timpul șederii mele acolo”. Agenții Rezistenței îl monitorizau pe ofițerul german. „Servitorul l-a întrebat telefonic ce își dorește la cină... ca să se asigure că se află la acea oră în biroul său din aeroport”, a spus fizicianul. „Dar dacă spunea, de exemplu, că este gata să vină mai devreme, aș fi dispărut”.

Subterfugiul de la Varșovia a fost urmat de o operațiune ultrasecretă de extragere a componentelor, denumită în cod Wildhorn III (sau Operațiunea Most III). În noaptea de 25 iulie, un avion de transport RAF Dakota, echipat cu rezervoare suplimentare de combustibil pentru a permite un timp de zbor de 18 ore, a aterizat pe un aerodrom abandonat din apropierea satului polonez Wał-Ruda – pe un teritoriu înconjurat de unități militare germane. Acesta urma să fie încărcat cu 19 valize care conțineau fragmente cheie de V2, planuri tehnice și rapoarte științifice.

Informați despre operațiune erau transmise prin coduri criptate, partizanii au ieșit din pădurile din apropiere în timp ce Dakota a aterizat puțin după miezul nopții. Cu toate acestea, odată ce încărcătura a fost încărcată, avionul nu a mai putut decola, roțile sale rămânând blocate în solul noroios. De două ori totul a fost descărcat și s-au încercat paie și scânduri sub roți pentru a adăuga tracțiune, unii partizani săpând noroiul de pe roți cu mâinile goale. La un moment dat, comandanții operațiunii au crezut că vor trebui să evacueze pasagerii și să incendieze aeronava. Echipajul a stropit chiar și cu benzină trenul de aterizare. Dar avionul a reușit în cele din urmă să decoleze.

Singura modalitate de a învinge V2-ul

Îndrăznețul transport aerian aliat a permis ca una dintre cele mai înfricoșătoare arme ale celui de-al Treilea Reich să fie scoasă din Europa ocupată de naziști, chiar de sub nasul armatei germane. Racheta V2 a ajuns în siguranță la Londra pe 28 iulie 1944, iar serviciile secrete britanice au început să analizeze „arma minune” a lui Hitler.

„Mutarea întregii rachete a fost inutilă și imposibilă – motoarele V2 cântăreau aproximativ 12,5 tone și aveau 14 m lungime – dar polonezii au demontat-o ​​meticulos, astfel încât toate componentele esențiale să fie incluse în zborul înapoi în Marea Britanie”, a declarat pentru BBC Guy Walters, istoric și autorul cărții „ Stealing Hitler's Rocket” . „Aceste piese au fost absolut vitale, deoarece, pentru prima dată, oamenii de știință britanici au reușit să pună mâna pe piese care nu fuseseră parțial distruse.”

Misiunea secretă furnizase informații cruciale despre o armă care urma să lovească Londra. „Ceea ce britanicii nu știau era dacă racheta avea un sistem de ghidare. Dacă avea un sistem de ghidare, atunci se puteau face lucrări pentru a o bruia de la distanță, provocând astfel deviația rachetelor. Ceea ce au învățat britanicii din rachetele furate a fost că racheta nu avea un sistem de ghidare, ceea ce le-a economisit oamenilor de știință britanici o grămadă de timp în încercarea de a dezvolta contramăsuri. Prin urmare, singura modalitate reală de a învinge V2 era să câștige războiul.”