Odesa se mobilizează să reziste noilor atacuri rusești din Marea Neagră: nimeni nu este în siguranță în orașul-port

7 minute de citit Publicat la 23:21 06 Aug 2026 Modificat la 23:21 06 Aug 2026

Rușii și-au intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene la Marea Neagră. Foto: Getty Images

O rachetă rusească a explodat la Odesa și a făcut prăpăd. Supraviețuitorii rememorează teroarea atacului și își exprimă determinarea de a merge mai departe, relatează BBC într-un reportaj la fața locului.

Echipa de jurnaliști a surprins realitatea noilor atacuri prin care Rusia vrea să taie legăturile Ucrainei cu lumea, loviturile vizând zona de coastă a țării la Marea Neagră.

„Colegul meu, macaragiu, a murit la cinci metri de mine. Șoferul a rămas în cabină. A murit și el”, povestește Svitlana Halcenko.

Femeia tresare de fiecare dată când își amintește de racheta balistică trimisă de Moscova asupra orașului. Svitlana este șefă de tură într-un depozit din principalul port al Odesei.

Merge șchiopătând, iar în picior și în spate încă are fragmente de șrapnel dar, în ciuda rănilor suferite, este hotărâtă să lucreze în continuare.

Numai că locul său de muncă, altădată plin de viață, este acum tăcut. Urmele atacurilor rusești sunt peste tot: în infrastructura portuară distrusă, în nave avariate și înclinate, cu punțile înnegrite de incendii și containere care încă fumegă.

Peisajul este și mai sumbru spre orizont, unde navele lipsesc de pe căile de acces către porturile - odinioară pline de activitate - Odesa, Ciornomorsk și Pivdennîi.

Pe tot parcursul discuției cu jurnalistul BBC, Svitlana încearcă să zâmbească, dar suferința ei este greu de ascuns.

Își răsucește neîncetat un șervețel între degete, încercând să-și păstreze calmul, iar lacrimile i se adună în spatele ochelarilor în timp ce privește în gol.

Ultimele săptămâni au fost cele mai grele de până acum, spune ea.

„A fost foarte greu pentru moral. Sunt foarte multe alarme, foarte multe drone Shahed și foarte multe lovituri. Oamenii sunt extrem de tensionați”, spune Svitlana.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra navelor și porturilor ucrainene

Potrivit Administrației Porturilor din Ucraina, doar în luna iulie au avut loc 57 de atacuri rusești asupra navelor civile, dintre care 22 pe mare, iar infrastructura portuară a fost lovită de alte 67 de ori.

Atacuri asupra navelor comerciale au mai existat, însă niciodată atât de numeroase și de sângeroase.

Pe 19 iulie, cargoul Golden Leo, aflat sub pavilion turcesc, a fost lovit de trei rachete rusești. Nouă membri ai echipajului, marinari indieni și sirieni, și un pilot ucrainean și-au pierdut viața.

Nava, care transporta porumb ucrainean, s-a scufundat în largul Odesei o săptămână mai târziu.

Potrivit publicației internaționale Lloyd's List, Marea Neagră ar putea fi acum cea mai periculoasă zonă de navigație din lume, iar luna iulie a fost cea mai sângeroasă pentru marinarii din flota comercială, de la începutul invaziei ruse.

Sindicalist: Oamenilor le e mai frică în port decât pe linia frontului

În biroul său din orașul-port, Oleg Grigoriuk, președintele Sindicatului Lucrătorilor din Transportul Maritim al Ucrainei, povestește cum membrii organizației trec prin momente cumplite.

„Avem mulți veterani care și-au servit deja țara. Iar ei spun, la propriu, că le este mai frică în port decât pe linia frontului”, afirmă el.

Apropierea Odesei de teritoriile ocupate de Rusia înseamnă că muncitorii au foarte puțin timp să reacționeze.

„O rachetă lansată din Crimeea ajunge aici într-un minut. Dacă ești pe macara, ai nevoie de trei minute și jumătate să cobori și să ajungi într-un adăpost. Pur și simplu nu ai timp”, explică Grigoriuk.

BBC a vizitat un port ucrainean luat la țintă de Rusia

Echipa BBC a efectuat o vizită rară într-unul dintre principalele porturi ucrainene, unde aproape că nu a văzut nicio urmă de activitate. Danele întinse pe sute de metri erau pustii, iar macaralele uriașe stăteau nemișcate. Doar o echipă restrânsă efectua lucrări de întreținere.

Autoritățile militare au permis jurnaliștilor accesul cu o condiție strictă: să nu dezvăluie numele portului și să nu filmeze nimic.

Ucraina nu vrea ca Rusia să afle ce a fost și ce nu a fost avariat sau să obțină informații care ar putea ajuta la alegerea viitoarelor ținte.

În apropierea portului vizitat erau acostate două cargouri avariate. Ambele avea distrugeri grave la nivelul punții de comandă și al spațiilor echipajului.

Singura navă văzută de jurnaliști îndreptându-se spre port era un cargou solitar.

„Mi se rupe inima. În mod normal, era coadă de nave, inclusiv în larg, așteptând să prindă un loc la cheu”, a declarat un manager la adăpostul anonimatului.

Oficialul s-a referit la Inițiativa privind exportul de cereale prin Marea Neagră, acordul intermediat de ONU în 2022, cu medierea Turciei, prin care Rusia acceptase să ridice blocada asupra exporturilor agricole ucrainene și în baza căruia fuseseră stabilite coridoare maritime sigure către principalele porturi din Odesa.

„Au renunțat la acord la jumătatea lui 2023, dar nu au început imediat să atace aceste rute. Acum o fac în mod sistematic”, detaliază managerul ucrainean.

La jumătatea vizitei echipei BBC, au început să sune sirenele, iar jurnaliștii au fost nevoiți să se adăpostească, în timp ce o dronă rusească cu reacție survola zona.

Muncitorii din port, vizibil obosiți, își verificau telefoanele în căutarea informațiilor despre momentul de încetare a alertei.

Rusia și-a ales un moment sensibil pentru a intensifica bombardarea porturilor ucrainene

Conform managerului, în ultima perioadă alertele au obligat la întreruperii activității portuare 15 ore din 24.

Oficial, portul este deschis, la fel ca toate celelalte din regiune. Nu există nicio interdicție pentru navele comerciale care vor să intre. Numai că riscurile sunt prea mari pentru majoritatea armatorilor.

„Aproape nimeni nu mai vrea să vină aici, pentru că există un risc uriaș ca oamenii să fie uciși. Vedem că întregul lanț de aprovizionare este practic blocat”, spune Andrei Stavnițer, coproprietar portuar și director general.

El crede că Rusia se răzbună după recentele atacuri ale Ucrainei asupra navelor rusești, inclusiv asupra unor petroliere aflate sub sancțiuni și asupra altor vase folosite pentru aprovizionare în Crimeea ocupată.

Oerațiunea ucraineană MoLoChKa - care înseamnă „Moscova va cădea prin Crimeea” - a lovit cu drone aproximativ 200 de nave rusești, reducând aproape la zero traficul din Marea Azov, o zonă strategică pentru ruși.

Ucrainenii resping însă comparația potrivit căreia Rusia și Ucraina ar face același lucru.

Kievul încearcă să slăbească controlul Moscovei asupra teritoriilor ocupate, spun ei, în timp ce Rusia împiedică Ucraina să exporte cerealele de care piața internațională are nevoie.

Iar toate acestea se întâmplă exact în perioada recoltării.

„Este cel mai sensibil moment”, explică Volodîmîr Slavinski, director comercial al Nibulon, unul dintre cei mai importanți exportatori de cereale din Ucraina.

„Fermierii trebuie să recolteze rapid culturile, ca să nu le piardă. Trebuie să poată vinde recolta și să reinvestească banii în următorul ciclu de producție”, detaliază el.

Consecințele unei blocade prelungite a porturilor ucrainene ar putea fi severe. Ucraina este unul dintre cei mai mari producători mondiali de cereale și plante oleaginoase. Înaintea invaziei ruse, țara asigura aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și 10% din cele de porumb.

Mai multe estimări arată că, de la începutul războiului, capacitatea de export a țării a scăzut cu cel puțin o treime.

Ucraina nu se poate lipsi de Marea Neagră pentru exportul cerealelor

Marea Neagră rămâne ruta vitală pentru exporturile Ucrainei. Anul trecut, porturile din zona Odesa au expediat peste 73 de milioane de tone de mărfuri pe cale maritimă.

Dintre acestea, cerealele au reprezentat 38 de milioane de tone.

Cum aproape nicio navă nu mai circulă în prezent pe coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră, comercianții calculează deja pierderile provocate de blocajul din această vară.

„Aș spune că am pierdut deja posibilitatea de a livra către clienții din întreaga lume între 500.000 și 700.000 de tone de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina”, arată Volodîmîr Slavinski.

Ucrainenii din Odesa trăiesc sub amenințarea permanentă a dronelor rusești

Departe de port, Odesa încearcă să arate o cu totul altă față. Sezonul estival este în toi, iar plajele sunt pline de turiști veniți din toate colțurile Ucrainei.

Artiști stradali cântă pe faimoasele Trepte Potemkin, iar cei care stau la soare aproape că nu mai reacționează atunci când sirenele încep să sune, iar exploziile răsună în depărtare.

Într-un videoclip publicat recent se văd înotători scoțând din apă o dronă rusească, în timp ce alți oameni privesc scena.

Oamenii cunosc riscurile. La sfârșitul lunii iunie, Daria Kravcenko, în vârstă de 26 de ani, a murit după ce fragmente dintr-o dronă rusească interceptată au căzut pe plajă.

Săptămâna aceasta, alți turiști, aflați pe litoralul rusesc al Mării Negre, au trecut printr-o tragedie asemănătoare, când o dronă ucraineană interceptată s-a prăbușit pe o plajă aglomerată.

Autoritățile locale au anunțat că șapte persoane au murit, dintre care trei copii.

Nu este clar care era ținta atacului ucrainean, însă războiul purtat în jurul navelor și al porturilor face numeroase victime colaterale: marinari, docheri sau oameni care, pur și simplu, au ghinionul să locuiască ori să muncească în apropiere.

La periferia Odesei, după explozia recentă a unei drone, echipa BBC l-a întâlnit pe Andrii Dudik, un bărbat de 83 de ani, privind ruinele casei și grădinii sale.

Scăpase nevătămat și părea surprinzător de calm, deși doar cu câteva ore înainte drona îi spulberase liniștea după-amiezii.

„Stăteam întins și mă gândeam ce o să fac după-amiază. Acum știu”, glumește el.

Jurnaliștii l-au întrebat dacă se consideră o victimă indirectă a atacurilor Rusiei asupra porturilor din apropiere.

„Categoric. Și nu voi uita niciodată asta”, a răspuns el.