Incidentul cu drona explozivă din Germania alimentează fricile că Rusia se va implica în alegerile cruciale din septembrie

3 minute de citit Publicat la 23:22 06 Aug 2026 Modificat la 23:22 06 Aug 2026

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Descoperirea la Aeroportul Leipzig a unei drone încărcate cu explozibili alimentează temerile privind o posibilă ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania, în contextul în care politicienii de extremă dreapta și-au construit campania pe teama unei escaladări a relațiilor cu Rusia, relatează Politico.

Drona încărcată cu explozibili a accentuat sentimentul de vulnerabilitate înaintea unor alegerilor regionale cu miză mare în Germania.

Drona a fost găsită într-un aeroport strategic, folosit de aeronave ucrainene și NATO și care găzduiește, de asemenea, un important centru logistic DHL. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că incidentul este analizat ca un posibil act al unei „puteri străine”.

Kremlinul este acuzat că încearcă să influențeze alegerile din septembrie din Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, două landuri din fosta Germanie de Est, unde simpatiile pro-ruse rămân puternice și unde partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar putea prelua pentru prima dată conducerea unui land.

„Observăm, desigur, că Rusia încearcă în fiecare zi, într-un fel sau altul, prin mijloace hibride și prin diverse măsuri, să exercite influență aici, în Germania, într-un mod menit să ne submineze democrația și să erodeze încrederea în politică și în politicieni”, a declarat Martin Giese, purtător de cuvânt al ministerului german de externe.

Campaniile rusești de dezinformare i-au prezentat pe cancelarul Friedrich Merz și pe membrii guvernului său drept promotori ai războiului. Scopul lor este să slăbească și mai mult poziția cancelarului, deja nepopular, și să sprijine formațiuni favorabile Rusiei, precum AfD și partidul de extremă stânga Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), ambele puternice în estul Germaniei.

„Alegerile regionale din Saxonia-Anhalt și din estul Germaniei reprezintă, desigur, o țintă majoră a operațiunilor rusești de influență, deoarece sunt alegeri decisive în inima Europei”, a declarat Stefan Meister, expert în Rusia la Consiliul German pentru Relații Externe.

El a precizat că este prea devreme pentru ca drona încărcată cu explozibili să fie atribuită Rusiei, deoarece investigațiile continuă. Meister a adăugat, însă, că Rusia desfășoară în mod evident o amplă campanie hibridă în regiune înaintea alegerilor de luna viitoare.

„Ar putea fi pentru prima dată când populiștii de dreapta ajung la putere”, a spus Meister. „Iar acest lucru ar putea duce chiar la căderea cancelarului sau, cel puțin, la slăbirea severă a coaliției, în timp ce un partid pro-rus ar ajunge la conducerea unuia dintre landuri”.

„Partea rusă desfășoară o campanie amplă pentru a influența aceste alegeri în favoarea AfD și BSW”, a adăugat el.

Sondajele arată că AfD are șansa de a obține majoritatea absolută în Saxonia-Anhalt, pe 6 septembrie. Partidul se îndreaptă, de asemenea, spre primul loc în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și ar urma să obțină un rezultat bun la Berlin, când cele două landuri vor organiza alegeri pe 20 septembrie.

Un nod de transport vulnerabil

Incidentul cu drona riscă să amplifice în Germania temerile că sprijinul acordat Ucrainei aduce războiul mai aproape de teritoriul țării.

Aeroportul Leipzig-Halle a mai fost vizat în trecut. În iulie 2024, un colet incendiar a luat foc într-un centru DHL de pe aeroport, cu puțin timp înainte de a fi încărcat într-o aeronavă.

Anchetatorii europeni au identificat, ulterior, 22 de suspecți despre care se presupune că lucrau pentru serviciul rus de informații militare în cadrul unei operațiuni mai ample cu colete incendiare.

Aeroportul este unul dintre cele mai importante noduri strategice de transport ale Germaniei.

Acolo se află baza principală a programului NATO de transport aerian SALIS, care le oferă celor nouă țări participante acces la aeronave ucrainene Antonov capabile să transporte încărcături militare de mari dimensiuni pentru misiuni naționale, ale UE și ale Alianței.

Incidentul accentuează sentimentul de nesiguranță, ceea ce ar putea favoriza partidele populiste, a spus Meister.

„Devine din nou evident cât de vulnerabili suntem”, a declarat el.

Nouă campanie de război hibrid

Un purtător de cuvânt al ministerului de interne a afirmat, miercuri, că guvernul monitorizează o campanie denumită „Matrioșka”, pe care o consideră o amenințare serioasă.

Oficialii germani au declarat în această săptămână că au apărut înregistrări video fabricate, în care candidații erau acuzați în mod fals de corupție, comportament sexual neadecvat și alte infracțiuni. Materialele imitau publicații și posturi de presă cunoscute, printre care postul public regional german ARD și BBC din Regatul Unit.

Cercetătorii independenți au identificat o campanie și mai amplă. Deutsche Welle a numărat peste 180 de postări false asociate cu „Matrioșka” și îndreptate împotriva candidaților la cele trei alegeri din septembrie.

Potrivit cercetătorilor, postările atacau în principal candidați ai partidelor de centru, în timp ce AfD și BSW erau în mare parte ignorate.