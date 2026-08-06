CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de norvegienii de la Tromso, în turul trei preliminar din Conference League

2 minute de citit Publicat la 23:43 06 Aug 2026 Modificat la 23:43 06 Aug 2026

CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de norvegienii de la Tromso, în turul trei preliminar din Conference League. Sursa foto: Hepta

CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromso IL cu scorul de 5-0 (3-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă din turul a treilea preliminar al Conference League, notează Agerpres.

CFR a suferit cel mai drastic eşec european din istoria sa pe teren propriu, golurile fiind marcate de Heine Asen Larsen (5, 20) şi Isak Dahlqvist (27, 61, 74).

Echipa din Gruia nu a contat în atac timp de mai bine de o oră, iar în apărare clujenii au fost umiliţi de scandinavi.

Tromso IL a deschis scorul rapid, prin Heine Larsen (5), care a reluat din 6 metri, la centrarea lui Lars Larsen, profitând de pasivitatea defensive ardelene. Heine Larsen (7) a şutat peste poartă la următorul atac al oaspeţilor.

Heine Larsen (20) a reuşit dubla, cu un şut de 17 metri.

Tromso IL avea deja 3-0 în mai puţin de jumătate de oră, după reuşita lui Isak Dahlqvist (27), cu un şut din unghi la colţul lung.

Oaspeţii au mai avut un şut de la 25 de metri, trimis de Jenssen (31), dar Moreira a reţinut.

Norvegienii au mai înscris o dată, prin Nyhammer (42), de la 16 metri, dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid la Heine Larsen.

Singurele acţiuni ale clujenilor au fost un şut al lui Muhar din unghi (17), pe lângă poartă, iar Korenica (34) a fost blocat în momentul şutului.

Oaspeţii au fost mai buni şi după pauză, când Vâlceanu, introdus în locul lui Moreira, l-a blocat de trei ori pe Nyhammer (48, 55, 69). Vâlceanu a respins un şut al lui Heine Larsen (61), dar faza a continuat şi Dahlqvist a marcat din nou. Dahlqvist (74) a realizat hat-trick-ul, după ce a lansat de Camoes.

Scandinavii au redus turaţia în ultimul sfert de oră, iar CFR şi-a creat câteva ocazii, dar Biliboc (79), Păun (84), Şfaiţ (85 - primul pe spaţiul porţii pe CFR) şi Drazic (89) nu au reuşit măcar golul de onoare.

Manşa secundă se va juca pe 13 august, la Tromso.

Câştigătoarea acestei duble va avea o adversară valoroasă în play-off-ul Conference League, pe Brighton & Hove Albion, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League.

CFR Cluj - Tromso IL 0-5 (0-3)

Au marcat: Heine Asen Larsen (5, 20), Isak Dahlqvist (27, 61, 74).

Cluj-Napoca, Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu''

Conference League - turul III preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele

CFR Cluj: 99. Andre Moreira (31. Octavian Vâlceanu, 46) - 47. Christopher Braun, 3. Aly Abeid, 42. Renato Pantalon, 45. Mario Camora (căpitan) - 28. Bruno Costa (10. Adrian Păun, 60), 73. Karlo Muhar (5. Francisco Barrios, 46), 8. Alin Fică - 11. Andrei Cordea (77. Andres Şfaiţ, 79), 9. Stefan Drazic, 7. Meriton Korenica (17. Lorenzo Biliboc, 60). Antrenor: Antonio Folha.

Rezerve neutilizate: 1. Rareş Gal - 6. Ovidiu Perianu, 14. Simao Rocha, 26. Răzvan Grigor, 80. Cosmin Matei, 88. Damjan Djokovic, 98. Nicolae Sula.

Tromso IL: 1. Jakob Haugaard - 17. Isak Dahlqvist (27. Mads Mikkelsen, 89), 30. Isak Vadebu, 3. Mathias Toennessen, 4. Vetle Skjarvik, 29. Alexander Warneryd (37. Sander Havik Innvaer, 82) - 5. David Edvardsson (8. Jesper Grundt, 82), 11. Ruben Yttergard Jenssen, 7. Lars Olden Larsen - 10. Troy Nyhammer (9. Daniel Braut, 89), 22. Heine Asen Larsen (20. Ieltsin Camoes, 64). Antrenor: Jorgen Vik.

Rezerve neutilizate: 12. Ole Kristian Lauvli, 32. Abderrahmane Sarr - 19. Aleksander Lilletun Elvebu, 21. Leon Hien, 25. Casper Oeyvann.

Arbitru: Patrik Kolaric; arbitri asistenţi: Luka Pajic, Ivan Starcevic; al patrulea oficial: Antonio Melnjak (toţi din Croaţia)

Arbitru video: Fran Jovic (Croaţia); arbitru asistent video: Ante Culjak (Croaţia)

Observator UEFA pentru arbitri: Jens Larsen (Danemarca); Delegat UEFA: Danilo Filacchione (Italia)

Cartonaşe galbene: Nyhammer (55), Bruno Costa (58), Camora (90).