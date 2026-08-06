Infantino și-a cerut scuze pentru "erorile" din controversatul plan de a atrage investitori privați şi rămâne președintele FIFA

4 minute de citit Publicat la 10:26 06 Aug 2026 Modificat la 10:34 06 Aug 2026

Ramon Jesurun, preşedintele Federaţiei Columbiene de Fotbal, şi Gianni Infantino, președintele FIFA . Sursa foto: Getty Images

Gianni Infantino și-a cerut scuze pentru "eorile" făcute în legătură cu planurile controversate de a vinde participații din competiții unor investitori privați – Fifa Forward Enterprise (FFE) –, însă va rămâne președintele FIFA după ce a primit susținerea unor oficiali de rang înalt în cadrul unei reuniuni desfășurate în Maroc, relatează BBC.

Miercuri, Infantino a convocat membrii Consiliului Director la sediul FIFA pentru Africa, situat în cadrul complexului Mohammed VI din Sale, în apropiere de Rabat, pe fondul criticilor tot mai numeroase la adresa propunerilor sale abandonate. La patru ore după încheierea reuniunii, forul de conducere al fotbalului mondial a transmis un comunicat de susţinere.

În document se recunoaște că "s-au comis erori în urma scurgerii în presă a propunerii respective", informează AFP, conform Agerpres.

"Au fost prezentate scuze pentru aceste erori, însoțite de angajamentul de a preveni repetarea unor astfel de situații.

S-a convenit că nu a existat absolut nicio intenție de a exclude Consiliul FIFA și asociațiile membre ale FIFA din proces și că acesta ar fi trebuit să fie gestionat diferit", se arată în declarație, fără a-l numi în mod explicit pe Gianni Infantino.

Ulterior, în comunicatul făcut public de conducerea FIFA s-a mai menţionat: "În acest caz specific, însă, este important de subliniat că, deși s-au făcut erori, totul s-a făcut în strictă conformitate cu cadrul de reglementare al FIFA".

Forul de conducere al fotbalului european, UEFA, a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că și-a pierdut încrederea în Infantino și a descris proiectul FIFA Forward Enterprise, prescurtat FFE, drept "un acord dubios, negociat în culise și lipsit de transparență", au mai scris jurnaliştii de la BBC.

Numeroase critici au venit chiar din interiorul FIFA, inclusiv din partea secretarului general Mattias Grafström, prezent la reuniunea de miercuri. Într-un mesaj intern transmis marți angajaților, acesta a descris situația drept "o succesiune tristă și condamnabilă de evenimente".

Cu toate acestea, într-un comunicat publicat după reuniune, Grafström și membrii conducerii "și-au reafirmat sprijinul deplin" pentru Infantino în funcția de președinte.

Gianni Infantino și Mattias Grafström au transmis, de asemenea, o scrisoare semnată, consultată de BBC, vicepreședinților FIFA, membrilor Consiliului și celor 211 federații naționale. Cei doi au afirmat că își cer "scuze sincere" pentru erorile comise și că se angajează ca acestea să nu se repete.

După reuniune, Infantino și Grafström au fost fotografiați împreună la un meci din cadrul Cupei Africii pe Națiuni la fotbal feminin, disputat la Rabat.

Gianni Infantino le oferise tuturor federațiilor câte 40 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 30 de milioane de lire sterline, în schimbul susținerii unei propuneri privind atragerea de investiții private în competițiile FIFA, inclusiv în Cupele Mondiale masculine și feminine, prin intermediul unei noi filiale, FFE.

FIFA a anunțat că, în timpul reuniunii de miercuri, au fost recunoscute "greșelile" legate de proiectul FFE. Organizația a precizat că nu a existat intenția ca membrii Consiliului FIFA și federațiile naționale "să se simtă excluși din proces” și a admis că acesta "ar fi trebuit gestionat diferit".

Forul mondial a recunoscut și că "au fost comise erori după ce propunerea a ajuns în presă". Publicația The Times a dezvăluit planul lui Infantino la sfârşitul lunii trecute, mai exact 28 iulie.

În același timp, comunicatul precizează că organizația "nu va mai tolera niciun atac la adresa integrității, bunei guvernanțe și procedurilor sale" și că va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja numele și reputația.

Anterior, FIFA a respins informațiile publicate de The Times potrivit cărora Infantino i-ar fi promis Marocului găzduirea finalei Cupei Mondiale din 2030 în schimbul sprijinului acestei țări.

FIFA a catalogat afirmația drept "falsă și înșelătoare" și a precizat că decizia privind locul de desfășurare a finalei turneului, găzduit și de Spania și Portugalia, va fi luată "la momentul potrivit".

Gianni Infantino, sprijin intern după noi critici

Infantino speră ca aceste evoluții să pună capăt celei mai recente și, posibil, celei mai grave controverse din cei zece ani de când conduce FIFA.

Sprijinul exprimat de conducerea FIFA a venit însă după o nouă serie de critici dure la adresa elvețianului.

Premierul canadian Mark Carney, a cărui țară a găzduit recent Cupa Mondială împreună cu Statele Unite și Mexic, a declarat că nu mai are încredere în Infantino.

Fostul internațional portughez Luis Figo, care a jucat la Barcelona și Real Madrid și care a candidat în 2015 la președinția FIFA împotriva predecesorului lui Infantino, Sepp Blatter, înainte de a se retrage, i-a cerut acestuia să demisioneze imediat.

"Infantino a degradat funcția pe care a promis că o va ridica la un alt nivel. Este prea târziu pentru a-și salva demnitatea, dar nu este prea târziu pentru a salva fotbalul", a spus Luis Figo.

Gianni Infantino, care a asistat miercuri seară la Rabat la meciul dintre Zambia și Malawi din cadrul Cupei Africii pe Națiuni la fotbal feminin, se află la conducerea forului mondial de zece ani. Oficialul italo-elvețian a promovat o serie de proiecte controversate, demersuri care au culminat cu anunțul de săptămâna trecută privind crearea unei entități externe – FIFA Forward Enterprise (FFE) – menită să gestioneze activitățile comerciale și turneele organizației, precum Cupa Mondială, implicând totodată atragerea unor investitori privați.

Dezvăluit spre surprinderea generală marțea trecută, după ce informațiile despre el ajunseseră deja în presă, proiectul a fost în cele din urmă retras în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma opoziției manifestate de numeroase personalități din lumea fotbalului, inclusiv de forul european de conducere (UEFA).

Mai mulți oficiali de rang înalt din cadrul FIFA s-au delimitat de Infantino în ultimele zile, printre aceștia numărându-se și Arsene Wenger, actualul director al organizației pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

Carlos Cordeiro, consilierul principal al lui Gianni Infantino, a demisionat vineri, declarând că se opune "categoric" proiectului acestuia.

În vârstă de 56 de ani, Infantino pare însă pregătit să candideze pentru un al patrulea mandat. Contracandidații au termen până la 18 noiembrie pentru a-și depune candidaturile, iar alegerile vor avea loc la Congresul FIFA din Maroc, în martie 2027.

Pentru a câștiga, un candidat are nevoie de 106 voturi din partea celor 211 membri FIFA. Până în acest moment, un număr restrâns de asociații (Finlanda, Țara Galilor, Serbia și Suedia) și-au retras oficial sprijinul.