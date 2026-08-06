Apelul la economie la curent nu are efect. Consumul de energie în România a scăzut cu doar 0,6% la 21.00. Nou mesaj de la Guvern

4 minute de citit Publicat la 11:07 06 Aug 2026 Modificat la 11:10 06 Aug 2026

Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să reducă voluntar consumul de energie electrică de la 19.00 la 23.00. FOTO: Getty Images

Apelurile la reducerea voluntară a consumului de energie nu au produs, până acum, economii semnificative. Datele arată că, în seara zilei de 5 august, consumul de energie s-a menținut la un nivel foarte ridicat, fără o reducere semnificativă. Între orele 21.13 și 21.33, acesta a scăzut de la 7.758 MW la 7.714 MW, adică cu doar 44 MW, adică aproximativ 0,6%. În acest context, Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să reducă voluntar consumul de energie electrică de la 19.00 la 23.00, până la data de 31 august 2026. Autoritățile recomandă românilor să spele rufe sau să folosească boilerele electrice între 11.00 și 17.00.

Valorile consumului de energie au rămas aproape constant peste pragul de 7.700 MW, de la 21.13 la 21.33, ceea ce arată că apelurile la economisirea voluntară a energiei nu au avut un efect vizibil.

Potrivit datelor existente, la 21.13 s-a înregistrat un record de consum de energie, de 7.758 MW. Recordul anterior a fost înregistrat în 16 iulie, la 17.04, de 8.876 MW.

Măsurile recomandate de Ministerul Energiei au caracter preventiv și urmăresc reducerea presiunii asupra Sistemului Energetic Național în orele de vârf, protejarea alimentării cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale, precum și diminuarea riscului aplicării unor măsuri restrictive.

Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, ANRE, Nuclearelectrica și celelalte autorități implicate acționează coordonat pentru mobilizarea capacităților disponibile de producție, asigurarea importurilor necesare și menținerea echilibrului dintre producție și consum, astfel încât Sistemul Energetic Național să funcționeze în condiții de siguranță.

Recomandări pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19:00-23:00 și să reprogrameze aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată.

Pot fi reprogramate:

utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase;

folosirea uscătorului de rufe;

încărcarea autovehiculelor electrice;

utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat;

folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice.

De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate.

Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor.

Recomandări pentru consumatorii industriali cu un consum anual de peste 50.000 MWh

Marilor consumatori industriali li se recomandă să analizeze posibilitatea reducerii voluntare a consumului de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, acolo unde specificul procesului tehnologic și cerințele de siguranță permit acest lucru.

Măsurile pot include reprogramarea unor procese flexibile, utilizarea capacităților proprii de producție sau de stocare și evitarea pornirii unor echipamente cu putere mare în orele de vârf.

Companiile sunt rugate să transmită Ministerului Energiei, la adresa mail [email protected], respectiv [email protected], precum și furnizorului de energie electrică cu care au încheiat contractul de furnizare:

măsurile care pot fi aplicate;

perioada și intervalul orar de aplicare;

reducerea estimată a consumului, exprimată în MW sau MWh;

numele, funcția și datele de contact ale persoanei desemnate pentru coordonare.

Reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor, protecția angajaților, continuitatea proceselor critice sau obligațiile privind protecția mediului.

Recomandări pentru consumatorii noncasnici cu un consum anual sub 50.000 MWh

Companiile și ceilalți consumatori noncasnici sunt încurajați să reducă voluntar consumul în intervalul 19:00-23:00, acolo unde activitatea permite.

Pot fi avute în vedere măsuri precum reducerea iluminatului neesențial, oprirea echipamentelor neutilizate, evitarea încărcării autovehiculelor electrice în orele de vârf și reprogramarea activităților cu un consum ridicat.

Pentru ajustarea prognozelor de consum și a proceselor de achiziție și echilibrare, măsurile avute în vedere vor fi comunicate furnizorului de energie electrică.

Recomandări pentru instituțiile publice

Instituțiile publice sunt solicitate să reducă, acolo unde specificul activității permite, consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00.

Măsurile pot viza:

oprirea iluminatului arhitectural și decorativ;

reducerea iluminatului în spațiile neutilizate;

oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului;

limitarea climatizării în spațiile neocupate;

reprogramarea activităților administrative cu un consum ridicat.

Aceste recomandări nu vizează spitalele, serviciile de urgență, unitățile de intervenție, sistemele de alimentare cu apă, infrastructura critică sau alte servicii publice esențiale. Nicio măsură nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța cetățenilor sau continuitatea serviciilor indispensabile.

Recomandări pentru prosumatorii care dețin sisteme de stocare

Prosumatorii care dispun de baterii sunt încurajați să își încarce sistemele de stocare în intervalul 11:00–17:00, în special din producția proprie, și să utilizeze energia stocată în intervalul 19:00–23:00.

În acest mod, prosumatorii își pot reduce consumul din rețea exact în perioada în care Sistemul Energetic Național este cel mai solicitat. Se recomandă evitarea încărcării bateriilor din rețea în orele de vârf.

Mutarea consumului flexibil din intervalul de seară către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, potrivit Ministerului Energiei.

Fiecare megawatt economisit în orele de vârf reduce necesarul de import, sprijină echilibrarea Sistemului Energetic Național și contribuie la protejarea alimentării populației, a serviciilor esențiale și a activității economice. Ministerul Energiei monitorizează permanent evoluția producției, a consumului, a importurilor și a nivelului Dunării. Orice modificare relevantă sau măsură suplimentară va fi comunicată prin canalele oficiale. Recomandările sunt voluntare, temporare și preventive. Scopul lor este traversarea acestei perioade fără întreruperi și evitarea unor măsuri mai restrictive, a trasmis Minsterul.