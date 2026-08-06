Româncă arestată în Germania, acuzată că pregătea asasinarea directorului unei fabrici de drone și îl spiona pentru Rusia

O româncă e acuzată că l-ar fi spionat de Stefan Thumann, directorul Donaustahl, dr, pentru Rusia. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ Donaustahl

O româncă în vârstă de 45 de ani a fost arestată în Germania, fiind acuzată de spionaj în favoarea Rusiei și de implicare într-un plan care viza directorul unei companii germane producătoare de drone pentru Ucraina. Informațiile au fost publicate de Die Zeit, care scrie că serviciile secrete ruse ar fi pregătit un atentat împotriva lui Stefan Thumann, directorul companiei Donaustahl.

Potrivit publicației germane, atacul a fost dejucat după ce serviciile de securitate din Germania au primit un avertisment din partea agențiilor de informații ale unor state partenere.

Românca a fost arestată pentru spionaj în favoarea Rusiei

Parchetul Federal din Germania a anunțat marți că două persoane au fost arestate și sunt acuzate că au spionat în favoarea Rusiei. Este vorba despre o femeie de naționalitate română, identificată drept Alla S., reținută în orașul Rheine, și un cetățean ucrainean, Serhii N., arestat în orașul Elda, din Spania.

Anchetatorii susțin că cei doi au supravegheat un cetățean german care furniza drone și componente pentru drone către Ucraina.

Potrivit procurorilor, Serhii N. ar fi început încă din decembrie 2025 să urmărească ținta la ordinul unui serviciu rus de informații. Acesta ar fi adunat informații despre victimă și ar fi filmat locul de muncă al acesteia.

După ce bărbatul s-a mutat în Spania, anchetatorii susțin că românca Alla S. i-ar fi preluat misiunea. Ea s-ar fi deplasat la adresa persoanei vizate și ar fi filmat zona cu telefonul mobil.

Cine este Stefan Thumann

Parchetul german afirmă că activitățile de supraveghere aveau rolul de a pregăti alte operațiuni împotriva țintei. Potrivit publicației Deutsche Welle, anchetatorii iau în calcul că acestea ar fi putut culmina cu un atac fizic sau chiar cu o tentativă de asasinat asupra lui Stefan Thumann.

Conform sursei citate, ținta complotului era directorul companiei Donaustahl, producător german de drone care livrează echipamente și componente destinate Ucrainei.

Autoritățile germane avertizează că Rusia recrutează tot mai des așa-numiți „agenți de unică folosință”, persoane fără pregătire în domeniul informațiilor, dispuse să execute misiuni precum incendieri, acte de sabotaj, supravegherea unor obiective sensibile sau alte operațiuni ilegale în schimbul unor sume relativ mici de bani.

Potrivit anchetatorilor, recrutările sunt realizate în principal prin intermediul rețelelor de socializare.

Cei doi suspecți sunt cercetați pentru activități de spionaj, iar ancheta este în desfășurare.