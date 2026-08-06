Soluţie inedită anti-caniculă la Braşov: Un tun de zăpadă a fost instalat în centrul orașului

Tun de zăpadă, la 35 de grade, în Braşov. Soluția inedită prin care localnicii și turiștii se pot răcori în Piaţa Sfatului. Sursa colaj foto: Facebook/Primăria municipiului Braşov

Valul de caniculă care s-a abătut asupra României în ultimele zile a adus o întrebuințare inedită pentru unul dintre tunurile de zăpadă din Brașov. Reprezentanţii primăriei oraşului aflat la poalele Muntelui Tâmpa au amplasat dispozitivul în Piaţa Sfatului. Desigur, având în vedere temperaturile ridicate, acesta nu produce zăpadă, ci pulverizează apă pentru a-i răcori pe cei care trec prin zonă. "În perioada următoare, braşovenii şi turiştii se pot răcori în Piaţa Sfatului", a transmis viceprimarul Braşovului, Dan Ghiţă, într-un mesaj video.

Primăria municipiului Brașov a transformat un tun de zăpadă într-un sistem de răcorire pentru pietoni pentru a face faţă temperaturilor extrem de mari. Amplasat în Piaţa Sfatului, dispozitivul pulverizează o perdea fină de apă, oferind un moment de răcoare atât localnicilor, cât și turiștilor.

"Când temperaturile ating valori ridicate, orice strop de răcoare contează! Pentru a le oferi brașovenilor și turiștilor un moment de răgaz în aceste zile caniculare, Primăria Brașov a amplasat un tun de zăpadă în zona pietonală. (...). Chiar și câteva secunde petrecute sub jetul de apă pot face diferența în zilele toride", au scris reprezentanţii Primăriei Braşov în postarea făcută pe pagina de Facebook a instituţiei.

"În perioada următoare, braşovenii şi turiştii se pot răcori în Piaţa Sfatului. Nu produce zăpadă, pentru că nu are temperatura potrivită. În schimb, produce exact lucrurile de care avem nevoie: produce un pic de răcoare", a spus Dan Ghiţă, viceprimarul Braşovului.

Administrația Națională de Meteorologie a anunţat astăzi că Braşovul este vizat de un cod portocaliu de caniculă şi unul galben, în timp ce alte judeţe sunt vizate de cod roşu de caniculă.

"Dacă treceți prin zonă, opriți-vă pentru un moment de răcoare!", a mai precizat Primăria municipiului Braşov în postarea de pe Facebook.

Destinat în mod obișnuit pârtiilor din Poiana Brașov, tunul de zăpadă instalat în Piaţa Sfatului a devenit principalul punct de atracție pentru cei care caută răcoarea. Utilajul funcționează acum ca un vaporizator de mare putere, generând o perdea fină de particule de apă care scade temperatura resimțită în apropierea acestuia.