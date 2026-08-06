Sorin Grindeanu: Parlamentul a evitat, cu votul PSD, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR

1 minut de citit Publicat la 13:34 06 Aug 2026 Modificat la 13:34 06 Aug 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi că Parlamentul a evitat, cu votul PSD, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR şi a facilitat accesarea a 16,7 miliarde de euro din Programul SAFE.

"Parlamentul a evitat - cu votul PSD - pierderea a 5,8 miliarde euro din PNRR şi a facilitat accesarea a 16,7 miliarde de euro din programul SAFE! Am deblocat astfel, în ultimele două săptămâni, ceea ce Guvernul demis nu putea rezolva. Ne-am respectat promisiunile, apărând în acelaşi timp interesele românilor şi ale României", a scris Grindeanu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD a votat pentru evitarea penalităţilor următoarele acte normative:

* Codul administrativ - reformă pentru o administraţie modernă - 771 de milioane euro;

* Codul urbanismului - "reduce birocraţia prin digitalizare, scurtează termenele de autorizare şi avizare" - 972 milioane de euro;

* Legea decarbonizării sistemelor de încălzire şi răcire - 771 milioane de euro;

* Legea integrităţii - "a ridicat standardul de integritate impus demnitarilor şi a consolidat competenţele şi aria de manifestare a ANI" - 770 milioane de euro;

* Legea biodiversităţii - "protejăm natura, nu aberaţiile, am scos toate obstacolele care blochează dezvoltarea infrastructurii şi a capacităţilor de producţie a energiei electrice" - 972 milioane de euro;

* măsuri pentru Vamă şi ANAF, bonusuri pentru performanţă în funcţie de gradul de colectare - 770 milioane de euro;

* Legea privind dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi - 770 milioane de euro;

* acordul de împrumut pe SAFE pentru înzestrarea Armatei - 16,68 miliarde de euro.

"Toate aceste legi sunt o garanţie fermă că România nu pierde bani europeni! Parlamentarii au dat dovadă de responsabilitate şi vor fi în continuare prezenţi, de câte ori este nevoie astfel încât România să nu piardă fonduri. Aşteptăm de la Guvernul demis şi Legea salarizării. PSD este consecvent: vom vota o lege care respectă angajaţii din sistemul sanitar şi educaţie", a susţinut Grindeanu.