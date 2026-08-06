Mihai Ghigiu (PSD): Nu văd niciun motiv pentru care preşedintele ar trebui să fie suspendat

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat joi că nu vede "niciun motiv" pentru care preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să fie suspendat din funcţie, aşa cum propun reprezentanţii AUR.

Ghigiu a fost întrebat dacă PSD se va alătura celor de la AUR, care au început demersurile pentru suspendarea şefului statului pe motiv că nu propune un nume de prim-ministru.

"Cred că preşedintele Sorin Grindeanu a spus-o de mai multe ori. Suntem într-o criză guvernamentală, nu se pune problema să declanşăm un alt fel de criză, plus că, personal, eu nu văd niciun motiv pentru care la acest moment o astfel de iniţiativă să fie justificată. Deci Partidul Social Democrat, grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat nu susţin o astfel o iniţiativă", a spus Ghigiu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că PSD consideră că este nevoie de stabilitate în România.

"Vorbim de agenţiile de rating în această perioadă. Criza guvernamentală este suficient în acest moment. Ar trebui să ne concentrăm pe ieşirea din această situaţie", a precizat Ghigiu.