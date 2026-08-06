Supărat că Nicușor Dan nu propune un premier de la AUR, partidul a lansat "platforma pentru suspendarea Președintelui"

1 minut de citit Publicat la 12:33 06 Aug 2026 Modificat la 12:45 06 Aug 2026

AUR a lansat platforma pentru suspendarea Președintelui Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Partidul AUR anunță că a lansat joi platforma suspeND.ro, despre care spune că prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Motivul invocat de partidul lui George Simion pentru acest demers este că Nicușor Dan "nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția".

Potrivit partidului, platforma suspeND.ro "prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului".

AUR spune că românii pot urmări acolo, în timp real, evoluția procedurii parlamentare de suspendare, "pot vedea dacă parlamentarii și-au asumat sau nu o poziție privind suspendarea, precum și numărul cetățenilor care susțin acest demers". AUR susține că suspendarea președintelui Nicușor Dan reprezintă "un instrument constituțional legitim" și îl acuză pe șeful statului că "încalcă în mod grav obligațiile prevăzute de Legea fundamentală".

Lansarea platformei a fost anunțată și de George Simion, pe Facebook. "Imposibilul devine posibil! Valul suveranist trebuie să impună voința (n.r. românilor) în Parlament. Cereți fiecărui parlamentar să susțină demiterea lui Nicușor Dan!", a scris George Simion.

După consultările din 23 iunie de la Cotroceni, George Simion a declarat că a cerut ca AUR să intre la guvernare, după blocajul de la Cotroceni și a afirmat că Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat "dacă nu se conformează". "AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat", a scris Simion atunci pe Facebook.

Pe 1 iulie, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a decis demararea procesului de suspendare a lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate



Decizia a fost luată de Consiliul Național de Conducere (CNC) al AUR în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria, Teleorman.



Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens.