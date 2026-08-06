Bărbatul care a vandalizat o stâncă pe Transfăgărășan cu o "declaraţie de dragoste" e căutat de poliție și comisarii de mediu

1 minut de citit Publicat la 13:07 06 Aug 2026 Modificat la 15:20 06 Aug 2026

Bucureștean filmat pe Transfăgărășan în timp ce desenează o inimă cu spray, pe o stâncă. Sursa foto: Imagini amator via Antena 3 CNN

Polițiștii și comisarii de mediu din județul Argeș fac verificări pentru identificarea turistului filmat în timp ce a desenat cu spray o aparentă declarație de dragoste, pe Transfăgărășan.

Autoritățile anunță că vor lua măsurile legale care se impun, în urma actului de vandalism.

"La data de 5 august 2026, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi intervenit asupra unor formațiuni stâncoase, din zona Transfăgărășan, prin realizarea unui desen.

Ulterior, au fost informați reprezentanții Gărzii de Mediu Argeș cu privire la această situație și au fost demarate verificări, în comun, în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei și luării măsurilor legale care se impun", a anunțat Poliția din județul Argeș.

"Artistul" a fost avertizat să se oprească, dar a ignorat apelul

Incidentul a devenit viral după ce bărbatul, care a coborât dintr-o mașină de teren neagră, cu număr de București, a fost surprins și filmat cu telefoanele în timp ce desena pe o stâncă de pe Transfăgărășan o inimă având în centru numele "Anna".

Atenționat să se oprească, individul a ignorat avertismentul și și-a finalizat "opera".

Imaginile distribuite de reprezentanții Salvamont au stârnit un val de reacții dezaprobatoare pe internet, iar comentariul "Anna ține-ți prostul acasă!" a devenit, la rândul său, viral.

Cei mai mulți internauți au cerut instituțiilor statului sancționarea "artistului".