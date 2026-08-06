Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat poate începe, a decis Înalta Curte

<1 minut de citit Publicat la 13:36 06 Aug 2026 Modificat la 16:29 06 Aug 2026

Călin Georgescu, înconjurat de bodyguarzi. Foto: Agerpres.

Instanța supremă a decis, joi, că poate începe judecata în procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat.

Judecătorii au decis că poate începe procesul pe fond.

Este vorba despre o decizie luată în procesul în care judecătorii Înalte Curți de Casație și Justiție au analizat contestația depusă de cei doi împotriva deciziei de începere a procesului.

Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024 inculpații plănuiau o mișcare de destabilizare, un protest violent în București, în ziua în care trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, ulterior anulate.

Planul a fost pus la cale de Horațiu Potra, împreună cu Georgescu la o fermă de cai din Ciolpani.

Misiunea mercenarilor era să vină să se infiltreze printre participanții la protest și să creeze haos.

Ei au fost opriți de autorități în drumul lor spre Capitală, după ce plecaseră din Mediaș, iar în mașinile lor au fost găsite mai multe arme care urmau să fie folosite pentru a crea tulburări.

După mai bine de jumătate de an, dosarul a fost trimis în judecată.

Curtea de Apel București a decis că poate începe oficial procesul, însă inculpații din acest dosar au depus contestație la începerea judecății.