Definitiv: Emilian Eva pierde încercarea de a scăpa de condamnarea pentru luare de mită

1 minut de citit Publicat la 18:20 30 Iul 2026 Modificat la 18:20 30 Iul 2026

Fostul procuror anticorupție care a întocmit Dosarul ICA. Sursa foto: grupul.ro

Curtea de Apel București a respins definitiv contestația la executare formulată de fostul procuror Emilian Eva, menținând condamnarea pronunțată de Înalta Curte în 2023 pentru luare de mită, operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații, anunță Grupul de Investigații Politice.

Prin Hotărârea nr. 422 din 16 iulie 2026, instanța a stabilit că argumentele invocate de fostul magistrat sunt nefondate. Judecătorii au reținut că hotărârea prealabilă a Înaltei Curți din 2025, invocată de Emilian Eva ca temei pentru acțiunea sa în instanță, nu poate produce efecte asupra unei condamnări definitive deja pronunțate.

"Argumentul principal al judecătorilor a fost acela că o hotărâre prealabilă a Înaltei Curți (...) este obligatorie doar pentru viitor."

Instanța a arătat că demersul fostului procuror depășea limitele legale ale contestației la executare.

"Curtea a constatat că, prin contestația la executare, Eva urmărea, în realitate, o revizuire a hotărârii Înaltei Curți prin care fusese condamnat definitiv. Or, potrivit judecătorilor, contestația la executare are un obiect limitat. Aceasta poate soluționa incidente apărute în timpul executării, dar nu poate deveni o cale de atac mascată împotriva unei condamnări definitive."

Ca urmare a deciziei definitive, rămân în vigoare pedeapsa de 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare, amenda penală de 12.000 de lei, măsurile de confiscare și toate celelalte efecte juridice ale condamnării.

Emilian Eva a devenit celebru în urma instrumentării unor dosare dovedite ulterior ca abuzive, precum dosarul ICA sau cel al profesorului Vasile Astărăstoae.