"Fritz să meargă acasă!" Simion explică de ce AUR a votat amendamentul PSD, dar a respins Legea ANI

Potrivit lui Simion, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, „trebuie să meargă acasă” deoarece a fost declarat incompatibil. George Simion. Foto. Hepta

George Simion a declarat că AUR nu va vota în plen Legea ANI, deși parlamentarii partidului au susținut în Comisia Juridică a Senatului amendamentul depus de PSD, potrivit căruia și persoanele declarate incompatibile înainte de intrarea în vigoare a noii legi ANI își pierd mandatul.

Potrivit lui Simion, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, „trebuie să meargă acasă” deoarece a fost declarat incompatibil. Pe de altă parte, liderul AUR susține că legea nu putea fi adoptată în forma actuală, deoarece proiectul prevede că soții și soțiile demnitarilor nu sunt obligați să își declare averile.

„Eu înțeleg că e vară, că-i cald, că mințile unora s-au supraîncălzit. Dar ce face USR astăzi la Senat este de noaptea minții! Tot ne-au amenințat ei cu PNRR, cu SAFE, cu banii pe care trebuie să-i luăm, de fapt cu tot felul de împrumuturi, că asta sunt și PNRR și SAFE, și tot felul de parandărături. Dar totul până la ei! Un amendament, care ar fi trebuit urmat de alte amendamente la legea ANI, la declarațiile de avere, prevede că domnul Fritz – cum e și normal, pentru că a fost declarat incompatibil – trebuie să meargă acasă. AUR a votat pentru acest amendament, pentru că este normal: oricine este incompatibil trebuie să meargă acasă”, a spus Simion într-o înregistrare video pe Facebook.

„Nu e un atac. La cine-i atacul ăsta? La lege și ordine, la transparență? «Fără penali în funcții publice», parcă așa era. E vară, e cald, n-avem guvern, pentru că ei vor doar instabilitate, vor balamuc, vor să ne impună oameni precum Veștea, fără ca noi să fim parte într-un guvern, dar totodată penalii lor sunt buni! Fritz al lor este bun. Deodată nu mai pierdem banii ăia mulți, europeni, bineveniți, care scot România din rahat. Ei au băgat România în rahat și dau vina pe noi”, a continuat el.

„Atât timp cât soții și soțiile – hai, lasă concubinii și concubinele – nu sunt incluși în legea asta pentru declararea averilor de către demnitari, noi nu o vom vota. Și nu vom vota nici împrumuturile SAFE, nu vom vota nimic. Oricum această sesiune extraordinară este un fiasco”, a mai spus Simion.

Legea ANI a fost repinsă, prin vot, joi după amiază, de plenul Senatului. A adunat doar 55 de voturi pentru şi au fost 28 de abţineri. 29 dintre senatori, cei de la PNL, au refuzat să voteze. USR a anunţat că vineri, împreună cu PNL, vor depune un nou proiect al legii ANI, care să fie adoptat înainte de 31 august, care este termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR.