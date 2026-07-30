Loto 6/49 de joi, 30 iulie. Numerele extrase și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 18:57 30 Iul 2026 Modificat la 18:57 30 Iul 2026

Sursa foto: Loteria Română

Joi, 30 iulie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 26 iulie, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 2,89 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 30 iulie:

Loto 6/49: 16, 18, 2, 19, 22, 13

Noroc: 5 3 3 3 3 5 3

Joker: 6, 38, 24, 37, 39 + 14

Noroc Plus: 0 8 2 0 6 9

Loto 5/40: 11, 13, 3, 37, 16, 7

Super Noroc: 5 4 6 6 7 5

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,57 milioane de lei (peste 8,89 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro).

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).