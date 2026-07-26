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Rezultate 6/49 de duminică, 26 iulie. Numerele extrase și premiile puse în joc

A.O.
1 minut de citit Publicat la 20:32 26 Iul 2026 Modificat la 20:32 26 Iul 2026
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poza de la o extragere loto pentru joker, noroc si 6 din 49 a Loteriei Romane.
Au avut loc noi trageri la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Loteria Română a organizat duminică, 26 iulie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report este înregistrat la categoria principală, 6/49, și este de aproape 9 milioane de euro. 

Rezultate LOTO din 26 iulie 2026

Numerele câștigătoare la tragerile loto de duminică, 24 iulie: 

  • Loto 6 din 49: 20, 35, 31, 10, 39, 11;
  • Joker: 15, 29, 16, 13, 31 +9;
  • Loto 5 din 40: 7, 31, 19, 30, 25, 40; 
  • Noroc: 5 0 8 6 2 9 9;
  • Noroc Plus: 9 1 4 6 8 5;
  • Super Noroc: 3 3 5 2 9 0;

Noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi, 30 iulie. 

Report de peste 8 milioane de euro la 6/49

Loteria Română a anunțat un report de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro) la Loto 6/49, la categoria I, duminică, 26 iulie. 

La Noroc este în joc un report cumulat care depășește 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro), iar la Noroc Plus este la categoria I un report de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este un report de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 19.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,43 milioane de lei.

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Etichete: Loto 6/49 loto numere loto trageri Loto Loteria Română numere câştigătoare la Loto

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