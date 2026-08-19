SUA pregătesc o schimbare majoră în Orientul Mijlociu după războiul cu Iranul. Pentagonul analizează retragerea trupelor din Golf

De la începutul acestui an, armata a trimis în regiune nave de război, avioane de luptă, sisteme de apărare antiaeriană și alte echipamente militare rare. Foto: Getty Images

Pentagonul își evaluează prezența militară în Orientul Mijlociu, într-un prim semn al efectelor războiului cu Iranul asupra prezenței SUA în regiune, potrivit surselor citate de The Washngton Post.

Unul dintre domeniile-cheie pe care Departamentul Apărării le evaluează este dacă să retragă trupele din zona Golfului Persic, unde marile baze militare americane din străinătate au fost afectate de luni de atacuri iraniene, au declarat pentru sursa citată două persoane familiarizate cu analiza în curs.

Pagubele provocate acestor facilități au oferit Pentagonului o oportunitate care apare o dată într-o generație de a-și reconsidera prezența în regiune. Departamentul Apărării a semnalat deja că este posibil să nu își reconstruiască bazele așa cum erau înainte de conflict.

Evaluarea este coordonată de biroul pentru politici al Pentagonului, deși un înalt oficial al Pentagonului a declarat că și Statul Major Întrunit și Comandamentul Central al SUA studiază problema.

Secretarul Apărării Pete Hegseth nu ordonase încă o analiză oficială a poziției militare a SUA în regiune, a spus oficialul. În schimb, acesta a descris analiza drept o „planificare prudentă”, care ar putea, în cele din urmă, să contribuie la modul în care administrația va aborda problema reconstrucției bazelor afectate în timpul războiului.

„Va trebui să se ia decizii cu privire la unele dintre aceste lucruri”, a spus oficialul.

Comandamentul Central al SUA, care coordonează operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, staționează în mod normal aproximativ 40.000 de militari în aproape 20 de locații, pe un arc de 2.400 de kilometri, din Iordania până în Oman.

De la începutul acestui an, armata a trimis în regiune nave de război, avioane de luptă, sisteme de apărare antiaeriană și alte echipamente militare rare pentru a apăra forțele americane și a efectua peste 13.000 de atacuri împotriva Iranului.

Cele mai mari baze americane din Orientul Mijlociu se află în zona Golfului Persic, unde Bahrain găzduiește cartierul general al Flotei a 5-a a SUA, iar alte state, precum Kuweitul, găzduiesc efective și echipamente ale armatei și forțelor aeriene americane.

Efecte pentru statele din regiune

De zeci de ani, aliații din Golf s-au bazat pe forțele americane pentru apărarea lor. Orice retragere regională ar putea lăsa statele incapabile să se apere împotriva atacurilor iraniene. Investițiile în capacități interne sau parteneriatele cu alte puteri pentru a compensa deficitul ar putea dura de la câteva luni la câțiva ani.

Persoane familiarizate cu analiza Pentagonului au spus că problema este probabil să intensifice dezbaterea dintre taberele din administrație, dintre cele care susțin intervențiile militare și cele care au argumentat că Pentagonul ar trebui să își reducă unele dintre angajamentele de securitate pentru a se concentra din nou pe apărarea teritoriului SUA sau pe descurajarea unor adversari mai puternici, precum China.

Discuțiile l-au implicat și pe amiralul Bradley Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, care susține deliberările privind o posibilă mutare a trupelor americane spre vest, din zona Golfului Persic, a declarat un oficial american.

Înainte de începerea războiului, în februarie, Comandamentul Central al SUA și-a evacuat multe dintre baze, considerându-le prea vulnerabile la atacuri iraniene cu rachete și drone pentru a menține niveluri normale de personal. Unele dintre retragerile de la principalele facilități din Golf ar putea continua și după război, a declarat o persoană familiarizată cu ajustările poziției militare.

„Iranul crede că suntem în locurile tradiționale”, a spus sursa WP, refuzând să precizeze schimbările pentru a nu pune în pericol militarii americani.

Șase militari americani au fost uciși într-un atac din martie asupra Portului Shuaiba, o instalație militară din Kuweit, iar peste 200 de facilități americane au fost avariate sau distruse în timpul conflictului.

În timp ce își apără personalul din regiune, armata americană a consumat, de asemenea, peste 1.000 de interceptori sofisticați de apărare antiaeriană, epuizând stocurile Pentagonului de rachete Patriot și Terminal High Altitude Area Defense, a relatat The Post în martie.

„Războiul a evidențiat cu adevărat vulnerabilitatea ... forțelor americane din regiune”, a declarat Michael Ratney, fost diplomat care a fost ambasadorul SUA în Arabia Saudită și adjunct al șefului misiunii în Qatar.

Mutarea trupelor și echipamentelor mai spre vest, în Iordania, Israel sau pe coasta Mării Roșii a Arabiei Saudite, ar putea contribui la reducerea unei părți a presiunii, a argumentat el, menționând însă că distanța suplimentară nu reprezintă o „soluție perfectă la această problemă”.

Iranul a demonstrat deja că poate lovi ținte îndepărtate din Iordania și Israel. Luna trecută, un atac iranian asupra Iordaniei a ucis patru militari americani.

Costul războiului din Iran

Atacurile de represalii ale Teheranului împotriva bazelor din Golful Persic au aruncat regiunea în criză și alimentează frustrarea în rândul principalilor aliați ai SUA de acolo, care consideră că nu au fost consultați corespunzător de administrația Trump înainte de declanșarea războiului.

Allison Minor, care în timpul primei administrații Trump a fost directoarea pentru afaceri din Peninsula Arabică în cadrul Consiliului Național de Securitate, a declarat că țările din Golf ar putea menține anumite elemente ale parteneriatului lor de securitate cu SUA — precum vânzările de arme și schimbul de informații — găzduind în același timp un număr mai mic de militari americani.

„Dar trebuie să discutați toate aceste aspecte în mod cuprinzător și nu doar problema numărului efectiv de militari”, a spus ea.

Pentagonul a estimat public că războiul va costa aproximativ 37,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii septembrie, dar această sumă nu include banii necesari pentru reconstruirea bazelor din regiune.

Jules Hurst III, controlorul Departamentului Apărării, a declarat în fața Senatului în mai că respectivele costuri de reconstrucție au fost excluse deoarece administrația nu a decis încă în ce mod dorește să reconstruiască bazele după pagubele suferite.

În aprilie, American Enterprise Institute, un think tank de centru-dreapta, a estimat că repararea bazelor americane care au fost vizate ar costa 5 miliarde de dolari.