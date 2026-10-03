Deficitul comercial al UE cu China ajunge la un miliard de euro pe zi: „Doar în 2026 vor dispărea 300.000 de locuri de muncă”

Winkler a vorbit și despre deficitul comercial dintre Uniunea Europeană și China, susținând că actualul dezechilibru nu mai poate continua în aceeași formă. sursa foto: Getty

Europarlamentarul Iuliu Winkler a vorbit, pentru emisiunea „Be EU”, cu Sabina Iosub, despre impactul Chinei asupra economiei Uniunii Europene și despre dependența industriei europene de importurile din China.

Winkler a spus că situația s-a deteriorat rapid și că Uniunea Europeană trebuie să își accelereze procesul decizional, în condițiile în care poziția exportatorilor și a industriei europene se schimbă de la o zi la alta.

„Este un subiect extraordinar de sensibil, pentru că noi ne aflăm, nici nu știu dacă trebuie să spun că suntem într-un război comercial deja cu China sau ne aflăm în pragul incipient al unui asemenea război comercial. În orice caz, situația s-a deteriorat foarte mult, într-un mod foarte, foarte rapid. Practic, lunar se schimbă lucrurile. Vedem că există dependențe ale economiei europene despre livrările din China. Am văzut-o și în COVID, dar lucrurile acum se accelerează. UE trebuie să accelereze procesul decizional, trebuie să vedem că lumea se schimbă atât de mult în jurul nostru, încât pur și simplu, de la o zi la alta, se degradează pozițiile exportatorilor europeni și ale industriei europene. Discutăm în primul rând despre manufactură și, sigur că, în momentul în care vin la Bruxelles reprezentanți ai unei industrii, mă refer la metalurgie și la industria prelucrătoare, care protestează, este ok, pentru că trebuie să trăiască democrația, când vin și protestează cu coșciuge, și pe acestea scrie competitivitate, locuri de muncă, industria europeană, metalurgia europeană, atunci te duci în primul rând la cifre".

300.000 de locuri de muncă se pierd în anul 2026

Europarlamentarul a afirmat că în 2026 ar urma să fie pierdute sute de mii de locuri de muncă în industria prelucrătoare europeană și a vorbit despre dependența creată de companiile chineze în mai multe sectoare industriale.

"300.000 de locuri de muncă se pierd în anul 2026 numai în industria prelucrătoare europeană, inclusiv în România. Apar anunțuri ale restructurării unor companii, din domeniul auto, fie alte companii: China ne creează această dependență într-un mod planificat. Au avut programe naționale de a crea campioni chinezi care să fie campioni globali, prin subvenționare. Dacă ai o piață liberă, e foarte bine, să câștige cel mai bun, dar în momentul în care statul subvenționează în industria panourilor solare, în industria mașinilor electrice, în industria acumulatorilor, în tehnologiile eoliene, dar și în domenii surprinzătoare pe care nici nu le cunosc foarte mulți, de exemplu magneții industriali, folosiți în orice dispozitive tehnologice, în care sunt zeci, poate sute de magneți industriali. China te poate constrânge la un moment dat prin faptul că nu mai autorizează exporturi, deci companiile chineze s-au insinuat în lanțurile de aprovizionare și sunt în măsură să ne blocheze anumite procese industriale".

Winkler a vorbit și despre deficitul comercial dintre Uniunea Europeană și China, susținând că actualul dezechilibru nu mai poate continua în aceeași formă.

"Avem deficit cu China de un miliard de euro pe zi. Dacă UE exportă de 500 de milioane astăzi, atunci China trimite către UE 1,5 miliarde în mărfuri industriale, panouri solare, tehnologii, mașini electrice. Nu mai poate să meargă treaba în acest fel".

Despre „bazooka comercială”, acesta a spus:

„Deocamdată încercăm prin dialog să ajungem la un rezultat. Cu SUA, în acest moment, se pare că suntem într-un echilibru. El se poate schimba în orice moment.”