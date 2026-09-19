UE pregăteşte noi reguli pentru fermieri. Cine va mai primi bani, ce înseamnă "fermier activ" şi ce fonduri ar fi pentru tineri

UE pregăteşte noi reguli pentru fermieri. Sursa foto: Getty Images

Vicepreşedintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, Daniel Buda, a anunţat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, regulile pentru fermieri pe care le-a propus în noua politică agricolă comună europeană. Acesta a avut un mesaj clar: "Vor fi în continuare bani europeni la dispoziţia fermierilor pentru a fi sprijiniţi în continuarea desfăşurării activităţilor lor".

Daniel Buda a susţinut că încearcă să crească alocările financiare pentru fermieri şi a transmis noile măsuri care s-ar aplica în cazul pensionarilor din Agricultură, dar şi în cazul tinerilor care aleg să lucreze în acest domeniu.

"Eu cred că fermierii ar trebui catalogaţi ca fiind nişte oameni care muncesc. Fiecare euro sau leu care pleacă spre ei pleacă, de fapt, pentru noi toţi, pentru că ei produc această hrană la acre ar trebui să avem acces în mod adecvat.

În ce priveşte finanţarea sectorului agricol, există discuţii serioase pentru vizavi de reducerea bugetului alocat Agriculturii, deoarece statele net contributoare spun că nu-şi pot permite să crească finanţarea pentru acest sector. Împreună cu Siegfried Mureşan, care este raportorul pe buget, încercăm să creştem aceste alocări financiare către fermieri.

(n.r. - fermierii din România sunt supăraţi. Există vreun pericol pentru ei?) UE nu este un bancomat în care punem cardul şi fiecare ţară primeşte bani. Acel bancomat trebuie să fie alimentat. Îl alimentezi dacă ai cu ce.

Pe noi ne interesează şi cred că vom reuşi să asigurăm aceeaşi finanţare cu ce am avut în trecut. Este foarte important să folosim adecvat aceste resurse.

Revin la ceea ce înseamnă partea de procesare a produsului agricol din România, pentru că suntem pe primul loc în ce înseamnă exportul de grâu, dar noi importăm pâine congelată. Nu că nu e bună, dar e foarte important pentru noi să trecem la această etapă de procesare a produsului pentru a da plus valoare la nivel sectorial", a declarat Buda.

Cine este fermier activ

Europarlamentarul a explicat şi definiţia "fermierului activ":

"Fermierul activ este acea persoană care primeşte resurse financiare europene, acele subvenţii. Pentru că sunt mulţi care stau la oraş şi habar n-au unde le sunt terenurile.

Posibilitatea celor care ajung în pragul pensionării să primească fonduri europene: propunerea CE a fost de a elimina această posibilitate. A plecat de la o altă ţintă a lor: să asigure reînnoirea generaţională. Dar atât timp cât nu ai oameni tineri care să preia exploataţiile agricole, tu nu poţi să-i limitezi pe acei oameni să mai primească fonduri europene.

(n.r. - în noua politică agricolă comună, tinerii vor fi încurajaţi spre Agricultură?) Da, am propus creşterea alocărilor financiare de la 70.000 la 100.000 de euro pentru tânărul fermier. Şi am propus majorarea vârstei de la 40 la 45 ani pentru a-l considera tânăr fermier".

"Vor fi în continuare bani europeni la dispoziţia fermierilor pentru a fi sprijiniţi în continuarea desfăşurării activităţilor lor agricole.

Nu este normal ca fermierul să stea 2 zile pe săptămână să întocmească acte birocratice pentru a obţine fonduri europene.

(mesajul dvs pentru fermierii din ţară?) Am un mesaj foarte clar legat de ce înseamnă finanţarea politicii agricole comune. În viitor vor fi resurse financiare consistente pe care le vor utiliza ca să-şi dezvolte activitatea.

Chiar şi cum discutăm despre sprijinirea lor în ce înseamnă ajutorul pentru secetă. Iar pentru crescătorii de oi, am un mesaj foarte clar: cred că în maximum o lună vom putea debloca exportul de animale vii către ţările terţe, ca să putem depresuriza sectorul zootehnic", a mai spus Daniel Buda.