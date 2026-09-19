Trump anunţă un acord cu Danemarca după ce a amenințat că "va lua" Groenlanda: "Niciun adversar al SUA nu va avea o bază acolo"

Trump anunţă că a ajuns la un acord cu Danemarca pentru securitatea Groenlandei: Colaj Getty Images

SUA și Danemarca au anunțat un acord privind securitatea Groenlandei, soluționând astfel o dispută diplomatică declanșată de amenințările președintelui Donald Trump de a prelua teritoriul prin forță, notează BBC.

Trump a declarat că acordul va conferi SUA „control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte necesități”.

Premierul Danemarcei a afirmat că acordul „consolidează securitatea în zona arctică și în regiunea Atlanticului de Nord”, însă nu a abordat detaliile specifice menționate de Trump într-o postare pe rețelele sociale.

Acordul survine după luni de zile în care Trump a amenințat că va „lua” Groenlanda, invocând motive de securitate națională, precum și poziția strategică a insulei pentru apărare și resursele sale minerale.

Trump, mesaj pentru "adversarii" SUA

Într-o postare pe Truth Social, Trump a precizat că acordul nu implică „niciun cost pentru Statele Unite” și va oferi SUA posibilitatea de a „face ceea ce este necesar” pentru a „asigura și apăra securitatea Groenlandei”.

El a precizat că acordul include o prevedere conform căreia niciun adversar al SUA nu poate menține o prezență militară în Groenlanda și nici nu poate efectua „investiții sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă, în scris”.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a confirmat că acordul va fi semnat săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Ea a declarat că acordul „consolidează securitatea noastră comună în zona arctică și în regiunea Atlanticului de Nord”, recunoscând, totodată, „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

Ea a adăugat că acordul mai necesită aprobarea legislativului și „va trebui să parcurgă procedurile parlamentare necesare pentru a intra în vigoare”.

Jens-Frederik Nielsen, membru al guvernului groenlandez, a afirmat într-un comunicat prin care a anunțat acordul că este „îmbucurător faptul că urmează să încheiem un acord care asigură și consolidează securitatea” Groenlandei, a Danemarcei și a SUA.

Ce prevede acordul

„Acordul recunoaște interesele Groenlandei și locul nostru în cooperarea internațională. Este în beneficiul tuturor”, a spus el.

Trump încercase luni de zile să cumpere sau să anexeze teritoriul danez bogat în resurse minerale, susținând că acesta este vulnerabil în fața adversarilor, inclusiv Rusia și China. A amenințat chiar cu o intervenție militară în Groenlanda, provocând un val de indignare în rândul danezilor și al altor țări membre NATO.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a calificat înțelegerea drept un „acord istoric” și o „victorie uriașă pentru Statele Unite și poporul american”.

„Acest acord răspunde definitiv și complet preocupărilor noastre privind securitatea națională în Groenlanda”, a declarat el într-un comunicat.

Cu toate acestea, un oficial al Departamentului de Stat al SUA, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a prezentat liniile generale ale acordului, fără a oferi detalii specifice.

Printre prevederile convenite se numără una care stipulează că acordul nu își va înceta valabilitatea nici în cazul în care Groenlanda ar deveni un stat independent în viitor.

Oficialul a adăugat că, în baza acestui acord, SUA au dreptul unilateral de a construi instalații militare suplimentare, fără a necesita aprobarea Groenlandei sau a Danemarcei. Acordul include „drepturi de acces permanent, de staționare a trupelor și de survol”, a precizat oficialul.

De asemenea, acesta interzice statelor din afara NATO să construiască baze în Groenlanda și „împiedică adversarii să realizeze investiții în Groenlanda care ar putea amenința Statele Unite”.

Oficialul a menționat că, în contextul actual, adversarilor li s-a permis să investească în sectoarele „sensibile” ale Groenlandei „fără o verificare prealabilă a investițiilor”.

Oficialul a făcut referire explicită la Rusia și China, precizând că acordul blochează posibilitatea acestora de a desfășura trupe sau de a efectua investiții în sectoare „sensibile”.

SUA au peste 100 de militari la baza Pituffik

În absența publicării textului oficial, nu este clar în ce măsură acordul diferă de cel încheiat cu Danemarca în 1951, care permite SUA să trimită în Groenlanda un număr nelimitat de trupe.

SUA au deja peste 100 de militari staționați permanent la baza Pituffik, situată în extremitatea nord-vestică a teritoriului.

Trump afirmă că Groenlanda este esențială pentru planul său de a construi un sistem de apărare de tip „Golden Dome” (Domul de Aur), conceput pentru a proteja SUA împotriva atacurilor cu rachete din partea Rusiei și Chinei, și că aliații europeni ar putea colabora la această inițiativă.

Insula deține rezerve vaste – și în mare parte neexploatate – de minerale din categoria pământurilor rare, multe dintre acestea fiind esențiale pentru tehnologii precum telefoanele mobile și vehiculele electrice.

Iată mesajul complet al lui Trump, postat pe Truthsocial:

"Am plăcerea de a anunța că Statele Unite ale Americii au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și cu Groenlanda, acord care oferă Statelor Unite controlul permanent asupra securității și a tuturor celorlalte aspecte necesare în Groenlanda, soluționând astfel pe deplin toate numeroasele noastre preocupări.

Acest lucru nu va implica niciun cost pentru Statele Unite! La inițiativa mea, am colaborat cu reprezentanți ai Danemarcei și ai Groenlandei pentru a garanta că Statele Unite vor avea, pentru totdeauna, capacitatea deplină de a întreprinde acțiunile necesare în Groenlanda în scopul asigurării și apărării securității acesteia, precum și a securității Statelor Unite ale Americii.

În plus, de acum înainte, niciun adversar al SUA nu va putea avea vreodată o bază sau o prezență militară în Groenlanda și nici nu va putea realiza investiții sensibile acolo fără aprobarea noastră expresă, dată în scris. Timp de peste un secol, președinții au fost conștienți de importanța strategică a Groenlandei, însă niciunul dintre ei nu a reușit să ia măsuri în acest sens.

Sunt mândru să fiu președintele care a soluționat definitiv și irevocabil această chestiune extrem de importantă. Este un acord cu valabilitate nelimitată; nu există o dată de expirare! Suntem onorați și mândri de ceea ce tocmai s-a realizat, iar tot ceea ce s-a convenit astăzi va fi prețuit de poporul american. Vom demara imediat procesul de creare a unei prezențe militare importante într-o zonă adecvată din Groenlanda – existând numeroase astfel de locații. Vom colabora cu locuitorii Groenlandei în etapele de dezvoltare și construcție.

Această soluție este una excelentă pentru Statele Unite ale Americii, Danemarca, Groenlanda și toți aliații noștri. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu minunații locuitori ai Danemarcei și ai Groenlandei pentru a construi un viitor extraordinar legat de acest teritoriu vast și de o importanță strategică majoră. Vom veghea cu mare grijă asupra lui! Este un vis devenit realitate pentru Statele Unite ale Americii – un moment extrem de important, istoric și special".