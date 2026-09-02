Danemarca trimite în premieră recruți în Groenlanda, după presiunile lui Trump. Soldații se antrenează pentru luptă în condiții extreme

1 minut de citit Publicat la 11:15 02 Sep 2026 Modificat la 11:15 02 Sep 2026

Recruții fac parte din prima serie înrolată în cadrul noului program danez de recrutare militară extinsă. sursa foto: Getty

Pentru prima dată în istoria recentă, recruți danezi au fost desfășurați în Groenlanda, în timp ce Danemarca își consolidează prezența în Arctica, după amenințările SUA privind anexarea teritoriului, potrivit Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit în repetate rânduri despre preluarea insulei daneze semiautonome, invocând motive de securitate națională și acuzând Copenhaga că neglijează apărarea Arcticii. Danemarca și Groenlanda au respins ferm această idee.

Recruții fac parte din prima serie înrolată în cadrul noului program danez de recrutare militară extinsă, menit să formeze soldați capabili să opereze într-una dintre cele mai importante și mai dificile regiuni din punct de vedere strategic ale regatului.

„Arată că suntem aici și că nu ne gândim doar la propria noastră piele. Ne gândim și la oamenii din Groenlanda”, a declarat David, un recrut în vârstă de 19 ani, pentru Reuters.

Copenhaga s-a angajat să aloce miliarde de dolari pentru consolidarea apărării în Arctica, după ce ministrul danez al Apărării a recunoscut că regiunea a fost subfinanțată timp de mai mulți ani.

„Desigur, facem parte dintr-un tablou mai amplu al comunicării strategice privind Groenlanda, dar rolul nostru aici este pur și simplu să continuăm pregătirea recruților, a soldaților, și să dobândim mai multă experiență în ceea ce privește antrenamentele în terenul și clima arctică”, a declarat comandantul companiei, căpitanul Laura Jepsen.

Soldații se antrenează în condiții extreme

Recruții participă la Arctic Endurance, un exercițiu militar danez în cadrul căruia soldații sunt instruiți pentru luptă și supraviețuire în condiții de frig extrem.

Exercițiul face parte din Arctic Sentry, o misiune NATO lansată în acest an pentru consolidarea prezenței Alianței în Arctica și reducerea tensiunilor din cadrul NATO după declarațiile lui Trump despre Groenlanda.

Rusia, care menține cea mai mare prezență militară din Arctica, a criticat intensificarea activităților NATO în regiune, descriind-o drept o amenințare directă la adresa securității, care crește riscul unei confruntări.

China și-a intensificat activitatea în regiunea bogată în resurse minerale, în principal în parteneriat cu Moscova.

În timpul antrenamentelor desfășurate la nord de Cercul Polar, recruții au traversat un peisaj format din stânci și întinderi vaste, fără niciun copac la orizont.

„Cred că transmite un mesaj că Danemarca se consolidează pentru viitor”, a declarat Anton, în vârstă de 22 de ani, unul dintre recruți.