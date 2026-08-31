Tensiunile Rusia-NATO se mută în Arctica. Lavrov avertizează că un incident ar putea declanșa „o confruntare armată”

1 minut de citit Publicat la 12:20 31 Aug 2026 Modificat la 13:26 31 Aug 2026

Moscova a protestat anterior față de misiunea Arctic Sentry. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Rusia consideră activitatea NATO în Arctica o amenințare directă la adresa securității sale, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un articol publicat în contextul în care statele membre ale alianței își consolidează prezența în regiune, potrivit Reuters.

În februarie, NATO a lansat o misiune numită Arctic Sentry pentru a-și consolida prezența în nordul îndepărtat, subliniind atenția sporită acordată de alianță Arcticii, pe fondul tensiunilor cu Rusia și al demersurilor președintelui american Donald Trump pentru achiziționarea Groenlandei.

Rusia, care dispune în Arctica de o flotă navală ce include submarine dotate cu arme nucleare, consideră regiunea drept o zonă de interes, unde dezvoltă, de asemenea, o rută maritimă pentru a se conecta cu țările asiatice. De asemenea, China urmează să lanseze un serviciu regulat de transport prin Arctica, rută considerată o modalitate de a ocoli strâmtorile din Golful Persic.

Moscova a protestat anterior față de misiunea Arctic Sentry, iar în articolul său, Lavrov, ministrul de Externe al președintelui Vladimir Putin de mult timp, a declarat că Rusia consideră exercițiile militare NATO din regiune drept „agresive”.

„O astfel de activitate militară în nordul îndepărtat reprezintă amenințări directe la adresa securității Rusiei. Riscurile unor incidente care ar putea declanșa o confruntare armată, cu consecințe potențial catastrofale, sunt în creștere”, a declarat el în articolul publicat de Ministerul rus de Externe.

Rusia are cea mai mare prezență militară și cea mai extinsă infrastructură militară din Arctica, iar în ultimii ani China a început să-și intensifice activitatea în această zonă bogată în resurse minerale, în principal în parteneriat cu Moscova.

Norvegia, vecină a Rusiei, și-a extins în această lună o brigadă militară creată recent și cu baza în Arctica, cea mai recentă măsură adoptată de o țară NATO pentru a-și consolida prezența militară în contextul războiului din Ucraina, început de Rusia în 2022.

Moscova a respins anterior acuzațiile potrivit cărora reprezintă o amenințare pentru NATO.