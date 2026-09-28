La alegerile parțiale din SUA, pe buletinele de votat din Washington va fi și... foie gras

Foie gras va fi pe buletinul de vot la următoarele alegeri din Washington. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

În luna noiembrie, atunci când locuitorii din Washington vor vota la alegerile de la jumătatea mandatului, vor putea, de asemenea, să decidă la urna de vot asupra unei chestiuni complet diferite: pentru sau împotriva vânzării şi distribuţiei de foie gras în capitala SUA, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Activiştii pentru drepturile animalelor au obţinut semnăturile a 5% dintre alegătorii înregistraţi în Districtul Columbia, necesare pentru a organiza un referendum privind această delicatesă franceză produsă prin hrănirea forţată a gâştelor.

Susţinătorii iniţiativei sunt convinşi că va fi adoptată, chiar dacă dezbaterile, cu care capitala americană este obişnuită, rămân aprinse.

Cel mai aprig oponent al iniţiativei este Bart Hutchins, bucătar şi proprietar al Butterworth's, un restaurant de lux situat lângă Capitoliu şi un favorit al administraţiei Trump.

Foie gras, pe care Hutchins îl foloseşte în sosuri, pateuri şi chiar îngheţată, este un ingredient de bază al meniului său. Proprietarul de restaurant se teme de consecinţe dezastruoase pentru localurile oraşului şi denunţă o "tendinţă foarte modernă de a călca în picioare trecutul".

Activiştii de la Pro Animal DC ar dori ca oraşul să urmeze exemplul Californiei sau al oraşului Pittsburgh, Pennsylvania, unde au fost adoptate legi împotriva foie gras-ului.

„Washington DC este al treilea cel mai mare consumator de foie gras din întreaga ţară. Aşadar, eliminarea acestui produs crud din oraş ar avea un impact considerabil asupra industriei foie gras", spune purtătoarea de cuvânt a grupului, Natalie Fulton.

Activiştii au strâns aproape 32.000 de semnături care solicită un referendum, mai mult decât numărul obţinut prin propunerea de legalizare a canabisului, care a fost aprobată în 2014.

Potrivit activistului Mike Accardi, dacă foie gras-ul este încă disponibil pentru vânzare, este pentru că "mulţi oameni nu ştiu ce este".

James Nance, un carnivor declarat care postează în mod regulat fotografii cu preparatele sale preferate din carne pe Instagram, este o excepţie în cadrul acestei mişcări predominant vegetariene.

„Există probleme mai presante, cum ar fi apărarea democraţiei sau atacurile administraţiei Trump", recunoaşte James Nance. Dar, din moment ce foie gras este subiectul unui referendum, "m-am gândit că aş putea ajuta".

Jordan Grinor, directorul Hudson Valley Farms, unul dintre cei doi producători comerciali de foie gras din Statele Unite, contestă vehement acuzaţia de cruzime. El susţine că, în sălbăticie, raţele se îngrăşă înainte de migraţie şi stochează grăsime în ficat şi susţine că hrănirea forţată este o practică agricolă tradiţională.

„Ar trebui ca guvernele să aibă puterea de a decide ce avem dreptul să mâncăm? Aceasta este, de fapt, întrebarea", spune Grinor, adăugând că o interdicţie la Washington ar putea duce la concedierea a cel puţin o treime dintre cei 150 de angajaţi ai săi care lucrează în producţia de foie gras în nordul statului New York.